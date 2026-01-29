自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》寒假長高關鍵月！ 中醫揭「3個壞習慣」正在偷走孩子身高

2026/01/29 15:20

寒假是高中生以下孩子很寶貴身高生長期，中醫師李宜靜表示，要孩子先改掉3個壞習慣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒假開始了，也是家長盯著高中以下的孩子，準備趁著這個長假，要好好拚身高。中醫師李宜靜表示，寒假是長高「超車期」，還是「停滯期」？要改掉3個壞習慣，才有機會UP UP。

李宜靜在臉書專頁「李宜靜女子中醫師」發文分享，寒假這一個月，就是孩子身高「拉開差距」的關鍵戰場。有些孩子過個年回來抽高3公分，有些孩子卻原地踏步，甚至只長了體重。

李宜靜指出，3個地雷級壞習慣，都有科學根據：

●甜食是生長激素的「抑制劑」：
別以為只是一杯珍奶、一塊蛋糕，沒什麼大不了。但科學證實，吃進大量精緻糖，血糖飆升刺激「胰島素」分泌時，生長激素（Growth Hormone）的分泌就會被抑制。若是家長看到孩子整天零食吃到飽，等於按下了長高的「暫停鍵」。

●生長激素是「夜班員工」：
它只在深層睡眠時大量分泌，尤其是晚上10點到凌晨2點。孩子放寒假，過著日夜顛倒、晚睡晚起，就算睡滿8小時也沒用，因為錯過了身體工廠的「開機」黃金時段。

●骨頭需要「衝擊」才會長：
骨骼生長板需要垂直地面的刺激（跳繩、摸高、打球），躺在床上滑手機，骨頭以為你不需要長高，它就真的休息了。

李宜靜提供家長3招，不要碎碎唸反而沒效果：
1.直接把家裡的零食櫃清空，把飲料換成鮮奶、無糖豆漿。讓孩子打開冰箱只有牛奶和水果，他們沒得選，只能吃健康食物。

2.運用心理學的「普墨克原則」（Premack Principle），可跟孩子約定，「跳完500下，就可以打30分鐘電動。」之類，不宜用懲罰法，否則他們的動力會瞬間歸零。

3.給他一個「運動員」或「正在長高」的身分標籤。為了維持這個帥氣的人設，他會更願意動起來。

