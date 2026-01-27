自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》高麗菜親民價出現 看葉片斷口感

2026/01/27 12:12

高麗菜最近價錢很親民，又被日人視為瘦身好食材。營養師趙函穎表示，高麗菜性溫和、熱量低，確實是超級好物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天吃鍋不能少的青菜─高麗菜最近價錢超親民，路過市場看到很難不下手買起來。營養師趙函穎表示，高麗菜性溫和、熱量低，是瘦身的「超級食物」。

傳統市場高麗菜價格出現每台斤15元，還有的9元，甚至還喊到6元，菜籃族很少放過這麼親民價格。農糧署指出，目前市場價格其實仍落在合理區間，並非異常崩跌，而是反映冬季產量與消費節奏同步變化的結果。

農糧署也教戰如何挑選高麗菜，首先要看外型是否完整，葉片是否有黃萎或水傷，接著看葉片是否較薄且輕亮，這表示該高麗菜滋味較為脆嫩、品質比較好。

日前日本年輕演員蒼井優曾指出，每餐正餐前預備大約六分之一的高麗菜，撕成片或切成絲，稍稍燙熟，然後拌以醋等調味料食用，除平衡過油的外食，還可幫助排便。另位演員中井貴一自曝在半年內吃掉50顆高麗菜，成功甩掉9公斤肥肉。

根據農業部《樂活營養師》指出，高麗菜含有維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U、鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等營養素。高麗菜含有豐富的人體必需微量元素，其中鈣、鐵、磷的含量在各類蔬菜中名列前5名，又以鈣的含量最為豐富，是黃瓜的5倍、番茄的7倍之多。

高麗菜所含的維生素K具有凝固血液的功效，維生素U可以促進胃的新陳代謝、促進胃的黏膜修復；膳食纖維可以促進排便。不過，纖維含量豐富較粗糙，所以消化功能不彰、脾胃虛寒或腹瀉的人最好少吃，以免不適。高麗菜的某些成分會抑制甲狀腺機能，因此甲狀腺功能失調者切忌大量食用。

