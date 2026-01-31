健康網》魚油過量恐心律不整 醫揭安全吃法並不難

魚油要吃得恰到好處，減重醫師蔡明劼指出，美國心臟協會反而鼓勵多吃魚就好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了心臟健康每天猛吞魚油？減重醫師蔡明劼指出，適量攝取（每天250-1500毫克）確實能保護心臟，但若攝取過量，反而可能干擾心臟電位、增加心律不整的風險 。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，他引述最新的醫學研究針對超過40萬人的大數據分析發現，體內Omega-3濃度較高的人，發生心房顫動（AF）的風險反而較低，這為魚油的護心效果提供了新的證據。

蔡明劼指出，研究者亦提出一個關鍵的「U形曲線」觀點，也就是適量攝取（每天 250-1500毫克）確實能保護心臟，但若攝取過量，反而可能干擾心臟電位、增加心律不整的風險。

根據過去以飲食問卷為基礎的流行病學研究，蔡明劼說，每天約500-700毫克EPA+DHA，被認為心房顫動風險最低；若是攝取量偏低（<約250-300毫克/天），與心房顫動風險增加約10%有關；若攝取量過高（>約 1200-1500毫克/天）心房顫動風險上升。

另一方面，蔡明劼指出，美國心臟協會（AHA）在心血管健康飲食指南中建議，不鼓勵狂吞膠囊，更鼓勵多吃魚。以一份鮭魚，每天平均可提供約300毫克 EPA+DHA，如果一週吃2-3次，其實就已經非常接近研究中「風險最低」的區間。

蔡明劼叮嚀，魚油不是保健品界的「萬靈丹」，護心的關鍵不是吃多少，而是吃得剛剛好。若有心律不整、心房顫動病史，或正在服用心血管藥物，補充魚油前，務必和醫師討論，才是真正的安心保健。

