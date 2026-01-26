自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》每晚夜尿、頻尿好困擾！ 醫揭6大習慣恐傷攝護腺

2026/01/26 21:13

泌尿科醫師張英傑表示，夜尿、頻尿不僅和年齡有關，生活習慣更是關鍵差異，尤其提醒應避免6大壞習慣，才能減少對攝護腺的傷害；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夜尿、頻尿、尿不乾淨是許多中高齡男性最常見、卻也容易忽略的困擾。泌尿科醫師張英傑表示，攝護腺肥大主要是因老化所致，也是造成夜尿、頻尿的主要原因，男性50歲後盛行率甚至超過50%。不過，攝護腺出問題不僅和年齡有關，生活習慣更是關鍵差異，尤其提醒應避免6大傷害攝護腺的習慣，才能減少傷害。

張英傑於臉書專頁發文分享，門診常遇到病人抱怨每晚要起來尿好幾次，困擾不已。其實，50歲以上的男性每2個人之中，便有1人有攝護腺肥大的問題；到了80歲，幾乎每個男人都會遇到。他並列出以下自我檢測項目，提醒若符合3項以上，須警覺就醫，及早治療，保住膀胱功能。

攝護腺問題自我檢測表

●排尿後不到2小時又想尿。

●尿意來得又急又猛，很難忍。

●一個晚上要起床尿2次以上。

●站在馬桶前要等一下才尿得出來。

●尿到一半會斷掉，然後又繼續。

●要很用力才尿得出來。

●尿完還是覺得沒尿乾淨。

6大傷害攝護腺習慣一次看

此外，張英傑也列出最傷攝護腺的6大壞習慣，包括：

●常憋尿：膀胱和攝護腺壓力都很大。

●整天坐著：骨盆腔血液循環不好。

●水喝太少：尿液太濃，刺激性強。

●抽菸喝酒：加速細胞老化。

●愛吃油炸重口味：影響荷爾蒙平衡。

●體重過重：增加雄性激素轉換。

5個好習慣有助保護攝護腺

另，張英傑提醒，日常生活應維持以下保護攝護腺的5個好習慣，：

●每天喝足夠的水2000-2500cc。

●想尿就去尿，不要忍。

●每週運動至少150分鐘。

●多吃蔬菜水果，少吃紅肉。

●維持正常體重。

張英傑強調，早期攝護腺肥大開刀須住院3-5天，還可能影響性功能，現在已有新型手術，手術快速出血少，且恢復迅速，多數人性功能也不受影響，提醒若已開始有頻尿、夜尿、尿不乾淨等問題別再拖延，越早處理效果越好。

