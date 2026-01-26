自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》霍諾德超愛「巧克力小籠包」 營養師揭護心、定神好物

2026/01/26 19:06

鼎泰豐已成為美國攀岩大神霍諾德的愛店，他愛吃的「巧克力小籠包」更是爆紅。台北醫院營養師宋佩蓉則建議，攝取高可可含量的黑巧克力，好處多多。（翻攝自IG）

鼎泰豐已成為美國攀岩大神霍諾德的愛店，他愛吃的「巧克力小籠包」更是爆紅。台北醫院營養師宋佩蓉則建議，攝取高可可含量的黑巧克力，好處多多。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）以91分鐘，完成徒手攀登台北101的創舉。他酷愛鼎泰豐的「巧克力小籠包」，此物也跟著這位英雄而爆紅。衛生福利部台北醫院營養師宋佩蓉表示，可可含量70%以上的黑巧克力，有助於能幫助安定情緒、心情放鬆愉悅，含有部分的可可鹼及咖啡因也有助提神及增加警覺性。

霍諾德喜愛這款巧克力小籠包，是鼎泰豐以法國進口的濃醇64％黑巧克力，融合甜、苦、酸、鮮果等風味，入口後可感受到強烈的可可風味。雖然未達營養師建議的70%以上黑巧克力程度，但經由大神頻頻到訪「嗑」包，這款甜甜小籠包，意外爆紅。

「巧克力小籠包」一籠5顆，大神在創舉前一夜「嗑」了1.5籠。（取自鼎泰豐官網）

「巧克力小籠包」一籠5顆，大神在創舉前一夜「嗑」了1.5籠。（取自鼎泰豐官網）

根據台北醫院衛教資料指出，宋佩蓉表示，巧克力由可可豆經過多步驟製程製成，包括發酵、乾燥、烘烤、碎粒研磨，並精製成可可液，其總可可固形物又分為「可可脂」和「可可固質」等成分，可可豆經過烘焙、磨成粉後成為可可粉，其中可可脂大部分已去除，最後與其他成分混合，產生不同類型的巧克力，如黑巧克力、牛奶巧克力和白巧克力。

尤其黑巧克力最為推薦，純度高的黑巧克力含有較高比例的可可固質，而可可固質含有豐富的營養物質，例如多酚及類黃酮等，有助於調節免疫功能、降低發炎反應及保護血管內皮細胞，改善血壓與心血管健康；以及礦物質、維生素和色胺酸，能幫助安定情緒、穩定血壓，並有助於新陳代謝、抗氧化、促進腸胃消化與使人體合成血清素，感到心情放鬆愉悅；含有部分的可可鹼及咖啡因，也有助於提神及增加警覺性。而牛奶與白巧克力的可可含量較少，且往往有較多的糖分與飽和脂肪等添加物，營養價值較低。

宋佩蓉建議，高可可含量的黑巧克力，也不宜一次吃太多。建議每日攝取量控制在30公克以內，約2至3小塊。適量攝取可幫助情緒放鬆、提升幸福感，但若過量則可能增加熱量造成肥胖，增加慢性疾病風險，同時因含有咖啡因及可可鹼，也可能產生失眠、心悸等症狀。

而鼎泰豐「巧克力小籠包」一籠為5顆，霍諾德算是很節制了，只嗑了一籠半。這場攀登台北101直播主持人網紅馬克羅伯（Mark Rober）對霍諾德說：「據我統計，你大概吃了12個」，霍諾德隨即否認，笑稱：「我覺得應該只有吃8個，因為我在進行醣原負荷法」。

