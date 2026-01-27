自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》63歲男子確診肝癌 戒菸、酒6公分腫瘤消失

2026/01/27 09:52

基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘表示，戒菸、戒酒等有助提升免疫力的生活習慣與飲食重點，任何時候開始都不嫌晚，也是重要抗癌關鍵；情境照。（圖取自freepik）

基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘表示，戒菸、戒酒等有助提升免疫力的生活習慣與飲食重點，任何時候開始都不嫌晚，也是重要抗癌關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肝癌是肝臟最常見的惡性腫瘤之一，尤其在台灣等亞洲國家，發生率也較高。基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘表示，肝癌患者除接受治療外，日常生活健康飲食與習慣，其實也很重要。他並分享1位63歲男子確診肝癌，治療前，因骨折住院而戒酒、戒菸，肝癌指數竟恢復正常，6公分肝癌腫瘤也完全消失，此類在未接受治療下腫瘤縮小的案例，醫學上稱為「肝癌自發性消失」，極為罕見。

戒除致癌因素 63歲肝癌男腫瘤消失

錢政弘於臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文指出，長期飲酒、吸菸是肝癌的重要致癌因子。醫學文獻中曾記載，1名63歲日本男性肝癌腫瘤約 6公分，原本準備接受治療，但在骨折住院期間嚴格戒酒、戒菸，肝癌指數竟恢復正常，後續影像追蹤顯示，腫瘤也完全消失。醫師推測，可能因戒除致癌物質，加上骨折手術後引發的全身性發炎反應，共同促進免疫系統抑制癌細胞。

錢政弘說明，所謂「肝癌自發性消失」，指的是在沒有接受手術、化療、標靶或免疫治療的狀況下，腫瘤自行縮小甚至完全消失。根據醫學文獻統計，這類案例發生率不高，約落在6萬至14萬分之ㄧ，且自1956年以來，全球僅累積約百例報告，屬於罕見的臨床現象。

誘發免疫反應 可能促使腫瘤縮小

此外，錢政弘進一步指出，感染也會促使身體釋放大量的細胞激素。這些免疫物質不僅攻擊細菌或病毒，也可能辨識並攻擊肝癌細胞，啟動抗腫瘤免疫反應。曾有1名59歲巴西男性肝癌腫瘤達12公分，感染新冠病毒後1個月，腫瘤縮小至6.3分，1年後完全壞死消失，癌指數回到正常。

不過，錢政弘強調，分享這些文獻報告，並非想要證明肝癌可不藥而癒，而是希望鼓勵癌友重拾信心。在抗癌的路上，難免會遇到讓人灰心的阻力，但如戒菸、戒酒等，有助提升免疫力的生活習慣與飲食重點，任何時候開始都不嫌晚，更是重要的抗癌關鍵。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

