健康 > 護眼顧齒

健康網》藍莓、山桑子花青素差在哪？ 營養師破解3大迷思

2026/01/27 11:23

營養師張馨方指出，藍莓與山桑子並不同，一般藍莓花青素大多集中在表皮，適合日常飲食預防保養；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也覺得，只要有花青素就能護眼，吃藍莓跟吃山桑子效果應該差不多？對此，營養師張馨方指出，其實，同樣是花青素，對眼睛的作用與吸收效率，差異可能遠超想像，並針對一般人常見迷思，提出具體3大解析。

許多人都知道藍莓、山桑子富含花青素，具有護眼作用，但其實兩者大不同。張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」特別發文說明，藍莓與山桑子不僅本身不同，花青素含量也差很大，並解析一般人常見3大迷思：

迷思1：只要有花青素，對眼睛就有幫助？

張馨方表示，這並不完全正確。花青素是一個龐大的家族，包含600多種。研究發現，不同來源的吸收率與分佈位置也不同。針對眼睛微循環、緩解乾澀感的特定結構，並不是每種花青素都能精準達成

迷思2：山桑子、藍莓都是護眼王者？

其實Bilberry就是山桑子（或稱歐洲藍莓），它與一般超市買的藍莓（Blueberry），文獻中的表現完全不同。一般藍莓花青素大多集中在表皮，山桑子果肉深紫色，花青素含量是藍莓的4-10倍。

根據2015年發表於《The Journal of Nutrition, Health & Aging》的研究指出，連續攝取山桑子萃取物，可有效改善長期盯螢幕引起的調節力疲勞與乾澀感。另一項2001年發表於《Alternative Medicine Review》的文獻綜述也提到，山桑子能加速視網膜中「視紫質」的再生，對於改善暗處視覺有顯著幫助。

迷思3：新鮮水果勝過萃取物？

張馨方說，答案是不一定。如果要達到改善視疲勞的臨床有效劑量，約為160mg左右的標準化萃取物，這代表必須一次吃下數公斤的新鮮藍莓才能攝取到。

張馨方強調，天然食物如藍莓，因花青素含量較低，適合日常飲食預防保養。此外，根據2017年《Molecular Nutrition & Food Research》的臨床分析指出，標準化25%花青素含量的萃取物，在人體內的生物利用率與護眼穩定度明顯更高。營養並非挑選名氣大的才有用，而是有實證的才能吃得更有感。

