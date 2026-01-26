自由電子報
健康 > 心理精神

人如何認知自我肉體？ 研究揭示與大腦α波相關

2026/01/26 17:02

研究表明，大腦中某一部分的特定腦波與身體擁有感相關。圖為示意圖。（擷自freepik）

研究表明，大腦中某一部分的特定腦波與身體擁有感相關。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然認知到自身肉體，聽起來是理所當然之事，但實際上大腦必須付出一定努力才能做到。瑞典和法國1項研究表明，大腦α波與身體擁有感相關。此研究發表在《自然通訊》期刊上。

根據科學網站《ScienceAlert》報導，來自瑞典卡羅林斯卡學院和法國國際合作夥伴的研究團隊，讓106名參與者進行「橡膠手錯覺」實驗。實驗內容為將參與者的1隻手藏起來，並用1隻橡膠手代替，接著反覆觸摸真實手和橡膠手，看參與者是否會感覺橡膠手是自身的一部分。

為探究參與者認知，研究人員使用腦電圖（EEG）來測量其大腦活動。研究人員發現身體擁有感似乎來自頂葉皮層中α波的頻率，而頂葉皮層負責處理感官輸入以及建立自我感知。

第一組實驗表明，敲擊間隔會影響人的感知。若機械臂同時輕敲真實手和橡膠手的食指，參與者會更強烈地感覺橡膠手是自身的一部分。若敲擊之間的時間間隔增大，則錯覺會逐漸減弱。

第二組實驗顯示，頂葉皮層中α波的頻率，似乎與參與者能夠察覺敲擊延遲的能力相關。α波頻率較快的人，即使敲擊之間的間隔較小，也能迅速排除橡膠手。α波較慢的人，即便敲擊時間相差較大，仍容易將橡膠手當作自己的一部分。

第三組實驗證實，α波頻率確實與身體感知相關。研究團隊使用經顱交流電刺激（tACS）加速或減慢參與者α波頻率，發現加快頻率會讓參與者更強烈感覺到身體，對時間差異也更加敏感，而減慢頻率會讓參與者更難分辨自身肉體和外界之間的區別。

研究團隊表示，這些發現可能有助於深入了解或治療大腦身體圖譜失調情況，例如精神分裂症或截肢者所經歷的「幻肢感」。

研究團隊補充，該實驗也可能有助於開發更為真實的義肢或虛擬現實工具。

