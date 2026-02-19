自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

小酌也能養生？ 中醫曝年節飲酒原則

2026/02/19 21:01

中醫師盧鵬年表示，如屠蘇酒等加入溫熱藥材酒類可適當少量飲用，過年飲食忌高油、鹽、糖。（台東馬光中醫診所提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕過年佳節不免會有許多聚餐，飲酒，台東馬光中醫診所中醫師盧鵬年說明此時養生大原則、提供數項養生飲食參考，並提醒一切以適量為主，飲食清淡、原型食物及加工食物、小酌怡情、早睡早起、適度活動運動、情緒管理，都是重要養生的一部分。

盧鵬年說，飲酒其實也是中醫的一部分，但絕對以適量為要，宋朝王安石所寫〈元日〉：「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。」其中屠蘇酒是中國古代新年習俗，後傳至日本，用中藥材（如山椒、肉桂）泡酒，以求驅邪、健康長壽，藉由酒力行氣血的功效，加入溫熱的藥材，對於體質偏寒的人調理再好不過。

再者是三高（高血壓、高血脂、高血糖）人群，以餐盤方式定量避免吃過多，料理方式可選擇清蒸、川燙等清淡的方式，少用油炸、糖醋，可降低身體負擔、有助健康飲食。隨時查看食物種類與份量，慢慢進食、細嚼慢嚥，讓飽足感自然提升，也就不易過量。

年節期間的餐後點心尤其需注意，多為高糖、高油食物，可選擇低升糖指數的水果，如奇異果、蘋果或櫻桃等，如此能有效減少高油高糖的攝取，有助於糖尿病人群維持血糖穩定、並有助於心血管功能不佳的人降低風險。

盧鵬年也建議，理氣健脾胃養生茶飲，以山楂、麥芽、陳皮、茯苓等製成茶飲可幫助消化，減少飯後腹脹、腸胃不適，荷葉可加強血脂代謝，並提供簡易沖煮方式，以上藥材各3~5公克，以500毫升飲用水煮沸，即可飲用。以上請先諮詢中醫師後再飲用，會更適合自身的體質。

作息方面，黃帝內經《素問·四氣調神大論》提到，「夜臥早起」是順應春季陽氣生髮的作息規律，調整人體的生理時鐘，使身體與自然界的節奏保持一致，在自然的節奏中得到調整與修復。「廣步於庭」則是指在陽光明媚的春日裡，適當增加戶外活動，呼吸新鮮空氣，舒展筋骨，促進氣血流通，讓身體在春天的滋養中煥發出新的活力。

除了外在飲食，內心情緒也同樣重要，盧鵬年說，中醫認為「怒傷肝，喜傷心」，情緒對健康的影響非常大，與長久不見的家人團聚，也盡量避免傷感情，情緒波動過大可按壓養心的內關、神門穴，即可派上用場，內關穴：手掌向上，手腕凸起兩條筋之間，從手腕橫紋往手肘方向約三橫指處。神門穴：位於腕部的腕掌橫紋上，小指一側的按壓凹陷處。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

中醫師表示，要護心肝可從神門、內關二穴位按壓。（台東馬光中醫診所提供）

