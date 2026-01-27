健康網》喝咖啡反而心悸、手抖？ 醫揭「咖啡醉」警訊

若喝咖啡後會有心悸、手抖反應者，應減少下午以後攝取咖啡因，以免影響夜間睡眠與自律神經修復；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人每天靠咖啡提神，卻有人一喝就出現心悸、頭暈、手抖等不適。中醫師指出，這種現象近年被稱為「咖啡醉」，並非中毒，而是身體對咖啡因過度敏感，恐與自律神經失衡有關。

「咖啡醉」非中毒 自律神經失衡反應

翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰表示，「咖啡醉」並非真正的中毒反應，而是身體對咖啡因高度敏感所引發的一連串生理反應。咖啡因屬於中樞神經刺激物，可促進腎上腺素分泌，使心跳加快、血壓上升，並刺激交感神經活化。對於咖啡因代謝速度較慢、空腹飲用，或本身自律神經功能較不穩定的人而言，這些刺激效應容易被放大，進而引發不適。

請繼續往下閱讀...

從西醫觀點來看，咖啡因主要經由肝臟的 CYP1A2 酵素代謝，不同族群的代謝速度差異極大。有些人半衰期僅2-3小時，但也有人可長達8小時以上，當咖啡因在體內累積，便容易出現心悸、焦躁、手抖、腸胃蠕動異常等症狀。此外，空腹飲用咖啡會刺激胃酸分泌，對於本身有胃食道逆流、腸躁症或胃黏膜較敏感者，更容易出現噁心、胃痛與不適感。

「苦燥」易擾動心神 不耐咖啡

若從中醫體質角度分析，周宗翰指出，咖啡性味偏苦、溫燥，具有提神醒腦、行氣活血的作用，適量飲用對於氣滯、痰濕體質者或短暫疲勞確實有幫助。然而「苦燥之品，易傷陰耗氣」，對於體質偏虛、氣血不足、陰虛火旺，或長期熬夜、精神壓力過大的人而言，咖啡反而容易擾動心神，造成心悸、煩躁、失眠、腸胃不適等「不耐咖啡」的表現。

女性與特定族群 屬咖啡醉高風險

臨床上也觀察到，女性族群對咖啡因的敏感度普遍較高，尤其在經前期、孕期與產後階段，荷爾蒙波動本就會影響自律神經與情緒穩定度，此時若再攝取咖啡因，較容易誘發心悸、焦慮與睡眠品質下降。此外，本身有焦慮症狀、甲狀腺功能亢進、自律神經失調或腸胃功能敏感者，也屬於「咖啡醉」的高風險族群。

喝咖啡不舒服 可以這樣做

周宗翰提醒，若曾出現喝咖啡後明顯不適的經驗，建議留意幾個關鍵原則。

●避免空腹飲用咖啡，可於餐後或搭配食物降低刺激。

●減少下午以後攝取咖啡因，以免影響夜間睡眠與自律神經修復。

●觀察身體反應，若出現心悸、頭暈、手抖等症狀，不必勉強跟風或硬撐精神。

提神不是靠刺激 重點在生活平衡

周宗翰強調，中醫調理上，會依個人體質著重於養心安神、調整氣血與穩定自律神經功能，而非單純「戒咖啡」了事。透過改善作息、減少熬夜、搭配適合的茶飲或溫和提神方式，往往能讓精神狀態自然恢復平衡。

他也提醒，真正的提神並非依賴外在刺激，而是來自規律作息、充足睡眠與身體內在的平衡。當身體已經發出「不舒服」的訊號時，適度傾聽與調整，比多喝一杯咖啡更重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法