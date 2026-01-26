健康網》腦細胞堆垃圾害大腦老化 醫：12小時不進食可扭轉

大腦退化很少一夕之間發生，而是多年累積的結果。研究指出，真正影響大腦老化速度的關鍵是，細胞內「垃圾清除系統」是否仍能正常；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否也有這樣的經驗，只要壓力大、睡眠不足，容易感覺大腦變鈍？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，大腦老化不一定年齡有關，關鍵在於大腦細胞裡的環境有沒有被清乾淨，大腦每天產生很多「分子垃圾」，像是壞掉的蛋白質、老化的粒線體等，如果自噬效率下降、氧化壓力升高，垃圾就會堆積並影響神經功能。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，大腦退化很少是一夕之間發生，而是多年累積的結果，起點通常不是症狀，而是細胞裡那套清除系統的效率慢慢下降。負責清理細胞垃圾的核心機制，稱為「自噬」。自噬就像細胞內的清潔隊，會將受損的蛋白質與粒線體包裹、分解並回收再利用，當自噬順利進行，神經細胞環境維持穩定。

他接著說，當粒線體老化、慢性發炎增加、睡眠品質變差、長期壓力偏高時，活性氧容易累積，開始傷害細胞膜、蛋白質、去氧核醣核酸。這些受損的分子，本身又會變成新的垃圾，等於垃圾越來越多，清潔隊的負擔也越來越重。

3法讓自噬系統重新動起來

他提到，2026年發表在Neurobiology of Disease的這篇大型綜論，把很多研究整理在一起，講得很清楚，自噬跟氧化壓力其實是一組互相牽動的系統。活性氧在合理範圍時，會提醒細胞啟動自噬，把受損的東西清一清，這是一種保護反應。但是，活性氧長期偏高，自噬流程反而會受影響，清除效率下降，垃圾留在細胞裡，又繼續產生活性氧。這種循環，在阿茲海默症及帕金森氏症裡，全都看得到。

張家銘從這篇研究歸納讓自噬系統重新動起來的3大方向：

●進食時間，而非吃什麼。

建議先從12小時不進食開始就好，比如晚餐7點吃完，隔天早上7點再吃，中間不要再加宵夜，自噬的開關其實就已經開始動了，讓細胞有一段真正不用處理食物的空檔。

●運動型態

運動的意義是讓大腦細胞的清除系統維持年輕，不用很激烈，只要讓心跳變快、呼吸變深，像快走、騎腳踏車，就已足夠。

●睡眠品質

建議培養固定的睡前儀式，讓身體知道準備休息，如果腦袋太忙靜不下來，有些人補充鎂會覺得比較放鬆，對入睡節律也有幫助。重點不是靠睡眠藥，而是讓大腦回到自己的修復節奏。

