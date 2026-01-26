自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》朴新陽不引退曝甲亢纏身 醫：治療至少2年勿輕意斷藥

2026/01/26 15:06

韓星朴新陽飽受甲狀腺亢進的困擾，甚至連要站個30分鐘都有困難。中國醫藥大學附設醫院指出，一般治療甲亢的療程至少2年，醫病要保持長期溝通與互動。 （緯來戲劇台提供）

韓星朴新陽飽受甲狀腺亢進的困擾，甚至連要站個30分鐘都有困難。中國醫藥大學附設醫院指出，一般治療甲亢的療程至少2年，醫病要保持長期溝通與互動。 （緯來戲劇台提供）

〔健康頻道／綜合報導〕韓星朴新陽飽受甲狀腺亢進的困擾，甚至連要站個30分鐘都有困難，過去他撐過腰椎間盤突出導致左腳麻痺，歷經4次手術，拍戲靠著吞止痛藥、拄拐杖才熬過來，因此，他表示，從未想過引退，會努力讓自己狀態好起來。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，甲狀腺機能亢進常見的症狀有心悸、緊張、多汗、怕熱、手發抖、體重減輕、大便次數增加、月經異常、部分病人會合併凸眼。

57歲朴新陽表示，愈來愈了解自己的身體後，反而不會太懼怕，過去一直是在不知道狀態下撐過來，好幾次還連站都站不起來。中醫大指出，甲狀腺機能亢進的原因很多，例如甲狀腺毒性結節、腦下垂體腺瘤、妊娠絨毛膜癌等。最常見的原因為瀰漫性甲狀腺毒症，即葛瑞夫氏病。

目前有3種治療方式，需依不同之病情，宜採不同之治療，例如病人的年齡、是否伴有心臟病、是否急於懷孕生子、是否為再次復發、是否有嚴重甲狀腺腫大，皆需納入評估，醫病長期配合，一個療程至少2年，尤其是在飲食上，必須禁吃紫菜、海苔、海帶，更要避免咖啡、茶及抽菸。

中醫大指出，若使用甲狀腺藥物治療時發生喉嚨痛、發燒、扁桃腺化膿，請驗白血球，若低於3,000/ul請與醫師聯絡。服藥病患在3個月內有可能會過敏。

此外，要避免甲狀腺功能過高或過低，更要減少眼睛刺激，包括光線、風沙、化學藥品，建議睡覺戴眼罩、強光下戴墨鏡，更禁止配戴隱形眼鏡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中