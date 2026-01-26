健康網》朴新陽不引退曝甲亢纏身 醫：治療至少2年勿輕意斷藥

韓星朴新陽飽受甲狀腺亢進的困擾，甚至連要站個30分鐘都有困難。中國醫藥大學附設醫院指出，一般治療甲亢的療程至少2年，醫病要保持長期溝通與互動。 （緯來戲劇台提供）

〔健康頻道／綜合報導〕韓星朴新陽飽受甲狀腺亢進的困擾，甚至連要站個30分鐘都有困難，過去他撐過腰椎間盤突出導致左腳麻痺，歷經4次手術，拍戲靠著吞止痛藥、拄拐杖才熬過來，因此，他表示，從未想過引退，會努力讓自己狀態好起來。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，甲狀腺機能亢進常見的症狀有心悸、緊張、多汗、怕熱、手發抖、體重減輕、大便次數增加、月經異常、部分病人會合併凸眼。

57歲朴新陽表示，愈來愈了解自己的身體後，反而不會太懼怕，過去一直是在不知道狀態下撐過來，好幾次還連站都站不起來。中醫大指出，甲狀腺機能亢進的原因很多，例如甲狀腺毒性結節、腦下垂體腺瘤、妊娠絨毛膜癌等。最常見的原因為瀰漫性甲狀腺毒症，即葛瑞夫氏病。

目前有3種治療方式，需依不同之病情，宜採不同之治療，例如病人的年齡、是否伴有心臟病、是否急於懷孕生子、是否為再次復發、是否有嚴重甲狀腺腫大，皆需納入評估，醫病長期配合，一個療程至少2年，尤其是在飲食上，必須禁吃紫菜、海苔、海帶，更要避免咖啡、茶及抽菸。

中醫大指出，若使用甲狀腺藥物治療時發生喉嚨痛、發燒、扁桃腺化膿，請驗白血球，若低於3,000/ul請與醫師聯絡。服藥病患在3個月內有可能會過敏。

此外，要避免甲狀腺功能過高或過低，更要減少眼睛刺激，包括光線、風沙、化學藥品，建議睡覺戴眼罩、強光下戴墨鏡，更禁止配戴隱形眼鏡。

