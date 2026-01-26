自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

不是高齡才失智！早發性失智惡化快 若記憶退步影響生活應盡早就醫

2026/01/26 15:05

恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，早發性失智症多在65歲以前發病。（恩主公醫院提供）

恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，早發性失智症多在65歲以前發病。（恩主公醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕失智症並非只發生在高齡族群，近年也愈來愈多是早發性失智症患者，恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，早發性失智症多在65歲以前發病，部分患者40、50歲就出現記憶力與執行功能明顯退化，對家庭經濟與照顧結構造成沉重壓力，呼籲民眾若出現記憶力明顯退步、處理事情變慢影響到生活工作，應及早就醫評估。

孫瑜表示，早發性失智症的病程惡化速度，往往比年長者更快，臨床上幾乎是在和時間賽跑，短短1年內，認知功能就可能出現明顯下滑，患者與家屬都能清楚感受到變化，單靠生活習慣調整，對延緩病程的效果相對有限，凸顯及早接受專業評估與醫療介入的重要性。

衛福部食藥署去年已核准2款適用於阿茲海默症早期患者的針劑新藥，包括「樂意保」（Leqembi）以及「欣智樂」（Kisunla），屬單株抗體藥物，需透過靜脈注射進行治療，孫瑜說，過去失智症治療多以「改善症狀」為主，藥物著重於暫時提升認知表現，無法真正介入疾病本身的進程，而新型阿茲海默症藥物，則是首次嘗試針對腦內致病的「類澱粉蛋白」進行清除，目標是減慢疾病惡化速度，而非僅止於症狀控制。

孫瑜指出，目前在恩主公醫院採用新藥治療的患者，年齡介於50歲至87歲，家屬反映患者的執行能力及記憶表現趨於穩定。1名有輕度阿茲海默症的長者即使了解治療費用不低，仍堅定希望「腦袋還清楚的時候自己處理」，不想將未來的照護壓力留給子女，但她提醒，新藥治療並非人人適合，須先確認阿茲海默症屬於輕度或早期階段。

她強調，早期發現，不只是為了治療，而是為自己和家人保留更多選擇的空間，失智症已不再只是被動接受的疾病，越早介入，越有機會延緩衝擊、維持生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中