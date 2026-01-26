不是高齡才失智！早發性失智惡化快 若記憶退步影響生活應盡早就醫

恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，早發性失智症多在65歲以前發病。（恩主公醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕失智症並非只發生在高齡族群，近年也愈來愈多是早發性失智症患者，恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，早發性失智症多在65歲以前發病，部分患者40、50歲就出現記憶力與執行功能明顯退化，對家庭經濟與照顧結構造成沉重壓力，呼籲民眾若出現記憶力明顯退步、處理事情變慢影響到生活工作，應及早就醫評估。

孫瑜表示，早發性失智症的病程惡化速度，往往比年長者更快，臨床上幾乎是在和時間賽跑，短短1年內，認知功能就可能出現明顯下滑，患者與家屬都能清楚感受到變化，單靠生活習慣調整，對延緩病程的效果相對有限，凸顯及早接受專業評估與醫療介入的重要性。

衛福部食藥署去年已核准2款適用於阿茲海默症早期患者的針劑新藥，包括「樂意保」（Leqembi）以及「欣智樂」（Kisunla），屬單株抗體藥物，需透過靜脈注射進行治療，孫瑜說，過去失智症治療多以「改善症狀」為主，藥物著重於暫時提升認知表現，無法真正介入疾病本身的進程，而新型阿茲海默症藥物，則是首次嘗試針對腦內致病的「類澱粉蛋白」進行清除，目標是減慢疾病惡化速度，而非僅止於症狀控制。

孫瑜指出，目前在恩主公醫院採用新藥治療的患者，年齡介於50歲至87歲，家屬反映患者的執行能力及記憶表現趨於穩定。1名有輕度阿茲海默症的長者即使了解治療費用不低，仍堅定希望「腦袋還清楚的時候自己處理」，不想將未來的照護壓力留給子女，但她提醒，新藥治療並非人人適合，須先確認阿茲海默症屬於輕度或早期階段。

她強調，早期發現，不只是為了治療，而是為自己和家人保留更多選擇的空間，失智症已不再只是被動接受的疾病，越早介入，越有機會延緩衝擊、維持生活品質。

