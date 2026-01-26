爬101的不是人？MRI掃描結果嚇壞醫生 霍諾德大腦「這裡」毫無反應

霍諾德徒手攀登台北101引發全球熱議，外媒引用神經學研究指出，其大腦中的「杏仁核」對恐懼反應極低。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手征服508公尺高的台北101，全程無繩索保護，僅耗時不到2小時。這場讓全球觀眾手心冒汗的直播，引發了一個終極疑問：「這傢伙為什麼不會怕？」對此，外媒挖出一份神經科學研究給出了驚人答案：從生理構造上來看，霍諾德可能真的「不是普通人」。

根據《印度時報》（Times of India）報導，霍諾德完成台北101壯舉後，各界紛紛回顧2016年南卡羅來納醫學大學（Medical University of South Carolina）對他進行的一項大腦研究。當時研究人員使用功能性磁振造影（fMRI）掃描霍諾德的大腦，重點觀察負責處理恐懼與威脅的「杏仁核」（Amygdala）。

結果令科學家大為震驚。當一般人看到恐怖或驚悚影像時，杏仁核會劇烈活躍，發出危險訊號；但在同樣的測試中，霍諾德的杏仁核幾乎呈現「靜止狀態」，毫無反應。這意味著，那些能讓普通人嚇破膽的場景，對霍諾德的大腦來說，根本不足以觸發恐懼機制。

醫學解釋：需極端刺激才能感覺「活著」

參與該研究的醫生解釋，這並不代表霍諾德完全沒有恐懼感，而是他的大腦閾值極高。他可能需要比常人強烈數百倍的「極端刺激」（例如掛在台北101的外牆上），才能啟動一般人看恐怖電影時的生理反應。另一種可能是，長年的極限訓練已經物理性地改變了他的大腦結構，使其對危險徹底脫敏。

霍諾德自白：不是不怕 是靠準備戰勝恐懼

儘管醫學影像顯示他的大腦異於常人，但霍諾德本人拒絕被貼上「無懼者」的標籤。他曾多次在受訪時強調，自己當然會感到恐懼，差別在於他透過無數次的排練與準備來管理這種情緒。

他坦言，相比於高度，他更害怕的是「不確定性」。然而，無論是基因天賦還是後天訓練，這份異於常人的大腦報告，確實為他能冷靜征服台北101提供了最科學的註腳。

