自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

爬101的不是人？MRI掃描結果嚇壞醫生 霍諾德大腦「這裡」毫無反應

2026/01/26 14:00

霍諾德徒手攀登台北101引發全球熱議，外媒引用神經學研究指出，其大腦中的「杏仁核」對恐懼反應極低。（路透）

霍諾德徒手攀登台北101引發全球熱議，外媒引用神經學研究指出，其大腦中的「杏仁核」對恐懼反應極低。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手征服508公尺高的台北101，全程無繩索保護，僅耗時不到2小時。這場讓全球觀眾手心冒汗的直播，引發了一個終極疑問：「這傢伙為什麼不會怕？」對此，外媒挖出一份神經科學研究給出了驚人答案：從生理構造上來看，霍諾德可能真的「不是普通人」。

根據《印度時報》（Times of India）報導，霍諾德完成台北101壯舉後，各界紛紛回顧2016年南卡羅來納醫學大學（Medical University of South Carolina）對他進行的一項大腦研究。當時研究人員使用功能性磁振造影（fMRI）掃描霍諾德的大腦，重點觀察負責處理恐懼與威脅的「杏仁核」（Amygdala）。

結果令科學家大為震驚。當一般人看到恐怖或驚悚影像時，杏仁核會劇烈活躍，發出危險訊號；但在同樣的測試中，霍諾德的杏仁核幾乎呈現「靜止狀態」，毫無反應。這意味著，那些能讓普通人嚇破膽的場景，對霍諾德的大腦來說，根本不足以觸發恐懼機制。

醫學解釋：需極端刺激才能感覺「活著」

參與該研究的醫生解釋，這並不代表霍諾德完全沒有恐懼感，而是他的大腦閾值極高。他可能需要比常人強烈數百倍的「極端刺激」（例如掛在台北101的外牆上），才能啟動一般人看恐怖電影時的生理反應。另一種可能是，長年的極限訓練已經物理性地改變了他的大腦結構，使其對危險徹底脫敏。

霍諾德自白：不是不怕　是靠準備戰勝恐懼

儘管醫學影像顯示他的大腦異於常人，但霍諾德本人拒絕被貼上「無懼者」的標籤。他曾多次在受訪時強調，自己當然會感到恐懼，差別在於他透過無數次的排練與準備來管理這種情緒。

他坦言，相比於高度，他更害怕的是「不確定性」。然而，無論是基因天賦還是後天訓練，這份異於常人的大腦報告，確實為他能冷靜征服台北101提供了最科學的註腳。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中