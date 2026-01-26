不是只有DNA會壞！精子內藏「老化時鐘」 這關鍵竟隨年紀「變長」

最新研究揭露精子內藏「RNA老化時鐘」。其分子長度會隨男性年齡增加而變長，在中年期出現斷崖式質變，恐增加下一代代謝與神經健康風險。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 隨著晚婚晚育趨勢普及，高齡父親對下一代健康的影響日益受到關注。過去研究已知，父親年齡較大與孩子肥胖、死產及神經發育風險升高相關，但背後的生物學機制始終是個謎。最新研究發現，精子內藏有一個隱形的「老化時鐘」，會在男性步入中年時出現劇烈的分子質變。

根據科學網站《Phys.org》報導，一項最新的分子遺傳學研究指出，由美國猶他大學醫學院（University of Utah Health）領銜的國際團隊，利用先進的 PANDORA-seq（全分型小分子 RNA 定序）技術，首度在人類與小鼠精子中定位出隨年齡跳動的「RNA 老化時鐘」。

研究團隊觀測到一個反直覺的現象。傳統醫學認為遺傳物質會隨老化而破碎變短，但數據顯示精子頭部的特定 RNA 分子反而會隨年齡「逐漸變長」。研究共同領銜作者陳琦教授指出，這種分子長度的累積偏移會悄悄進行，直到觸發中年期的「老化斷崖（aging cliff）」，進而改變精子的代謝指令。

研究人員在針對50至70週大小鼠（相當於人類中年）的實驗中，將這種「老化RNA」注入胚胎幹細胞，觀察到受測細胞中與代謝功能及神經退化相關的基因表現發生顯著變化。隨後，研究團隊利用猶他大學精子庫資源進行驗證，證實人類精子具備完全相同的分子老化特徵。

邁向精準生育診斷 仍需更多臨床數據驗證

猶他大學人工受孕實驗室（Andrology & IVF Lab）主任艾斯頓（Kenneth Aston）表示，這項發現為未來開發精子質量診斷工具奠定了基礎，有望協助醫師評估高齡男性的生育風險。研究團隊下一步將嘗試尋找驅動此長度位移的特定酵素，作為未來干預老化、提升精子品質的潛在標靶。

專家提醒，這項研究結果屬於群體層級的科學觀察，不等同於個人健康預測。目前針對後代健康影響的直接因果鏈，尚不足以作為臨床診斷建議。這項重大成果已正式發表於國際學術權威期刊《歐洲分子生物學學報》（The EMBO Journal）。

