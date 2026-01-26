自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

彰化皮蛇疫苗4567名額一上午搶光 有人半夜排隊、代排喊到500元

2026/01/26 13:48

彰化市南西北區衛生所釋出596個名額，有人昨天深夜就來排隊，也有人幫忙朋友代排。（記者張聰秋攝）

彰化市南西北區衛生所釋出596個名額，有人昨天深夜就來排隊，也有人幫忙朋友代排。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今天（26日）下午1點30分起，在全縣27處衛生所同步開放現場預約帶狀疱疹疫苗（俗稱「皮蛇」疫苗），一次釋出給一般長者的4567個名額，儘管縣府事先調整時段到下午，希望民眾避開清晨寒風，還是有人擔心搶不到，從昨晚深夜到今天清晨就摸黑排隊等候。

衛生局原先在彰化市、員林市、鹿港鎮等衛生所前方搭棚，提供遮蔭處讓民眾排隊，也強調提早來不會先發號碼牌，要等到下午1點30分才開始清點人數、發放號碼牌。

民眾坐在帳篷裡的椅子上等待發放號碼牌。（記者張聰秋攝）

民眾坐在帳篷裡的椅子上等待發放號碼牌。（記者張聰秋攝）

不過，許多人上次沒搶到，這次提早行動，三更半夜就到場，甚至付費請朋友代排，一個位子500元，兩個1000元。排隊民眾等待時，不是滑手機、玩線上遊戲，就是看書打發時間，不到一個上午，所有名額全數被預約一空。

預約到的人高興的心情全寫在臉上並說，能打到就像中統一發票小獎很高興。也有民眾難掩失望，24.5萬長者就1萬長者打得到，「中獎」比率偏低，打不到也能理解事實的無奈。

民眾搶疫苗的原因很簡單，就是價格太划算了。完整兩劑市價1萬8000元，縣府自購2萬劑疫苗補助後，一般長者自付6000元，低收及中低收入戶免費。民眾說，以前得過皮蛇，這次不打太可惜。衛生局也現場登記候補名單，若低收、中低戶長者未施打，就優先通知候補者。

民眾看書、滑手機打發時間。（記者張聰秋攝）

民眾看書、滑手機打發時間。（記者張聰秋攝）

今天排隊熱潮延續自上週二（20日）首日預約秒殺，當時民眾一大早排成長龍，被狂酸成比鹿港小吃宴還難搶，引發民怨。縣府1月21日宣布政策轉彎，從原本分批、分流改為26日一次釋出餘額，並統一下午開預約，避免長者摸黑排隊受寒。

葉彥伯指出，資源有限，儘量滿足大家的需求，全縣65歲以上長者約24.5萬人，疫苗僧多粥少，一定妥善運用，不浪費一劑。提醒民眾預約後7天內繳費，收到簡訊或14天後持證打第一劑，3個月後接種第二劑。

彰化縣今天（26日）在全縣27處衛生所同步開放現場預約帶狀疱疹疫苗，一次釋出給一般長者全部名額，因疫苗太便宜了，秒殺搶光。（記者張聰秋攝）

彰化縣今天（26日）在全縣27處衛生所同步開放現場預約帶狀疱疹疫苗，一次釋出給一般長者全部名額，因疫苗太便宜了，秒殺搶光。（記者張聰秋攝）

