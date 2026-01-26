自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》囤積雜物火災奪命！ 醫揭囤積症警訊、改善一次看

2026/01/26 12:58

專家表示，民眾若有囤積症，停止自責是第一步，為自己設立行動方案，一次從只處理一個抽屜、一個袋子開始；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕基隆一起火警因屋內囤積大量雜物釀成死傷悲劇，囤積問題再次浮上檯面，桃園市將會跨局處介入囤積戶問題。精神科醫師楊聰財指出，囤積症不是單純「愛存東西」或「懶得整理」，甚至可能與強迫症、憂鬱症、注意力不足過動症等相關。他建議，民眾若有囤積症，停止自責是改變的第一步，為自己設立行動方案，一次從只處理一個抽屜、一個袋子開始，建立新的心理支撐。

基隆市才發生住戶囤積雜物火災釀成2死4傷，高雄市鳳山區一間廢棄鐵皮倉庫同樣囤積雜物引發大火，濃煙直衝天際，消防人員迅速滅火，所幸無人傷亡。另一方面，桃園市去年通過桃園市住宅囤積行為處理自治條例草案，今年1月已送行政院核定，最快2、3月上路實施，自治條例不只讓清理於法有據，也納入社會局、衛生局等系統協助後續關懷，避免住戶重複出現囤積行為。

事實上，民眾也經常出現類似囤積症的行為，精神科醫師楊聰財指出，囤積症不是單純「愛存東西」或「懶得整理」，而是一種與心理、情緒、認知與生命經驗高度相關的心理精神障礙狀態，其形成往往是多重因素長期交織的結果，包括：對對未來的不確定、對匱乏的恐懼，讓人產生「留著才安心」的心理；曾經歷重大喪失，如親人過世、離婚等，透過囤積填補內在空洞；當人際連結不足時，物品會被無意識地當成「陪伴者」。

楊聰財分析，囤積症患者常出現以下認知特徵：

過度賦予物品意義，這個丟掉好可惜，它很有故事。

決策疲乏，每一次丟或留都引發強烈內心拉扯，久而久之選擇「先不動」。

完美主義傾向，非要等到「最好的整理方式」才願意開始，結果永遠無法開始。

改善囤積症的關鍵從一個袋子整理起

楊聰財提到，研究也發現囤積症常與憂鬱症、焦慮症、注意力不足過動症（ADHD）共存，與大腦執行功能較弱有關。

楊聰財提醒，生活功能受損的指標，可以從以下現象觀察，因囤積影響睡眠、飲食、衛生；影響人際關係，與家人頻繁衝突；存在安全風險，像是跌倒、火災、蟲害、惡臭等，如果民眾發現自己已經為囤積行為感到困擾，且超過半年以上，持續影響生活品質，就值得正視，而不是責怪自己。

改善囤積症的關鍵，也不在「一次丟光」。楊聰財建議，先理解囤積並非道德問題，而是一種用物品撐住內在壓力的方式。從情緒覺察開始，採取極小步驟行動，例如一次只處理一小區域，像是一個抽屜、一個袋子，可以設定短時間而非一次就要到位的數量，例如每天10分鐘。不追求完美，只追求「比昨天好一點」，先尋求建立新的心理支撐，而非抽走舊支撐，並在必要時尋求心理治療或醫師協助，才能避免反效果。

楊聰財總結，很多囤積症患者，其實是非常努力生活的人。他們只是用了一種在過去有效、但現在開始傷人的方式來保護自己。真正的療癒不是「房子變乾淨」，而是你不再需要用物品證明自己。

桃市囤積處理自治條例最快2、3月上路 跨局處介入囤積戶問題

