不是血糖太高！糖尿病傷血管竟是「紅血球變節」 確診7年是健康分水嶺

2026/01/26 12:05

瑞典最新研究發現，糖尿病患體內的紅血球在確診約7年後會產生質變，從原先輸送氧氣的功臣，轉化為損害血管功能的不利因素。。圖為紅血球示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕糖尿病對血管的傷害可能比血糖高低更具「隱蔽性」。最新醫學研究發現，長期患有2型糖尿病（Type 2 diabetes）的人，體內的紅血球會隨時間產生質變，從原本負責輸送氧氣的「功臣」，轉化為直接損害血管功能的負面因素。這也解釋了為何患病時間越長的人，發生心肌梗塞與中風的風險越高。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，由瑞典頂尖醫學機構卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）主導的團隊，近期發表了這項重大發現。研究證實，紅血球是否會「變節」損傷血管，與患病時間的長短有著顯著關聯。

研究團隊針對小鼠模型與人類病患進行長期追蹤。實驗發現，剛確診2型糖尿病的患者，其紅血球功能尚稱正常，就像稱職的「氧氣快遞員」；然而，在追蹤觀察約7年後，這些受試者的紅血球卻展現出明顯的功能障礙，開始對血管產生壓力。這項數據證明，糖尿病對血管的損害並非立即發生，而是隨病齡增長，在體內進行一場無聲的「7年倒數」。

這項發表於權威期刊《糖尿病》（Diabetes）的研究，進一步鎖定了名為 microRNA-210（微小核糖核酸-210）的分子。microRNA-210 就像是紅血球的「安全開關」，當含量充足時，紅血球運作正常；但在長年患病的紅血球中，這個開關的濃度會顯著下降，導致紅血球失控並誘發血管功能失衡（Dysregulation）。實驗證明，若能恢復其含量，血管功能便會明顯改善。

邁向早期預警工具　臨床檢測仍有待大規模驗證

目前這項技術正處於「生物標誌物（Biomarker）」的開發階段。研究第一作者康蒂杜（Eftychia Kontidou）指出，未來若能研發出針對微小分子210的臨床篩檢方法，醫生就能在血管出現不可逆損傷前，提前識別出具備高併發症風險的患者。

研究人員提醒，這項發現目前尚未具備臨床檢測條件，其準確性仍需在更大規模的族群中驗證。雖然紅血球的隱形質變令人警覺，但也為未來開發新的介入療法提供了潛在命門，有望優化糖尿病患者的長期健康軌跡。

