健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

春節長照不打烊！ 北市衛生局提醒需於2/5前申請服務

2026/01/26 10:46

台北市衛生局表示，為避免長照服務出現空窗，長照服務單位於春節期間（除夕至初五）會持續提供服務、不打烊，需於2月5日前提出申請。（記者蔡愷恆攝）

台北市衛生局表示，為避免長照服務出現空窗，長照服務單位於春節期間（除夕至初五）會持續提供服務、不打烊，需於2月5日前提出申請。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕農曆春節將至，台北市衛生局表示，為避免長照服務出現空窗，長照服務單位於春節期間（除夕至初五）會持續提供服務、不打烊，需於2月5日前提出申請。另外，配合勞動部規定，自114年8月1日起重症家庭申請外籍看護工資格大幅放寬，擴大重症多元免評資格，增至9類適用對象，以減輕重症家庭長期照顧負擔。

衛生局表示，以電話申請者，撥打1966長照專線（前5分鐘通話免費，週一至週五 08:30-17:30）；臨櫃或網路申請者，聯繫台北市長期照顧管理中心，或至台北市衛生局網站「長照服務資源區」查詢；既有長照需求使用者，可直接聯繫您的個案管理員或服務單位。

衛生局說明，針對符合重症資格欲申請外籍家庭看護工之家庭，請備齊相關文件至台北市政府1樓北區聯合服務中心衛生局櫃檯提出申請，亦可採郵寄掛號至台北市信義區市府路1號西南區2樓（台北市政府衛生局外籍看護申審業務收）辦理。

重症多元免評資格、新法放寬重症免評資格，以及現行重症資格包含以下9類：

1.癌症第四期以上者。

2.由醫療機構開立診斷證明書，載明全癱無法自行下床者。

3.由醫療機構開立診斷證明書，需24小時使用呼吸器或維生設備，且於6個月內病情無法改善者。

4.70歲以上患有血液淋巴腫瘤病症者（符合8類病症）。

5.符合特定身心障礙項目中度以上者。

6.經神經科或精神科專科診斷證明載明或檢附臨床失智評估量表（Clinical Dementia Rating, CDR）2分以上者。

7.年齡未滿80歲，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有全日照護需要者。

9.年齡滿 80 歲以上，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有嚴重依賴照護需要者。

長照需要等級第4級以上，使用長照照顧服務6個月以上者。

