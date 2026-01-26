自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》台日韓冬天最療癒喝粥儀式感 臘八粥營養最到位

2026/01/26 05:34

臘八節時傳統習俗會有吃「臘八粥」習慣。營養師張語希指出，營養成分不少。（資料照）

臘八節時傳統習俗會有吃「臘八粥」習慣。營養師張語希指出，營養成分不少。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕26日是臘月初八，源自古代中國「臘祭」傳統，後與佛教釋迦牟尼成道日結合，逐漸形成以臘八粥為核心的歲時飲食文化。營養師張語希指出，臘八粥的營養成分不少。

張語希在《潮健康》發文指出，臘八節時傳統習俗會有吃「臘八粥」習慣，常見食材包括紅豆、花生、核桃仁、桂圓、紅棗、蓮子、栗子、葡萄乾等。她剖析8種食材的營養成分：

●紅豆：提供膳食纖維、維生素B群、鐵。

●花生：健康脂肪、蛋白質、維生素E。

●核桃仁：健康脂肪、蛋白質、維生素E。

●桂圓：維生素C、維生素B群。

●紅棗：鐵質、維生素C。

●蓮子：碳水化合物、膳食纖維、鈣、維生素B群。

●栗子：碳水化合物、維生素C。

●葡萄乾：鐵質、維生素C、膳食纖維。

單是這一碗臘八粥，張語希表示，確實營養滿分，口感偏甜，具「滋養、溫補」象徵。一般家庭食用的臘八粥又稱為佛粥，不少寺廟廣為施粥、行善布施。

在日本也有專門吃粥的日子，在每年1月7日，他們稱之為七草粥，也與佛教、陰陽道及節氣養生有關。以7種春草（如水芹、薺菜、鼠麴草等）煮成清淡白粥，強調「清腸胃、減負擔」，偏向「節制、淨化」而非補養。

鄰近的南韓則是在冬天喜愛吃紅豆粥，再放一些栗子、松子與糯米熬煮，口感甜中帶鹹，偏滋補。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中