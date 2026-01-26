健康網》台日韓冬天最療癒喝粥儀式感 臘八粥營養最到位

臘八節時傳統習俗會有吃「臘八粥」習慣。營養師張語希指出，營養成分不少。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕26日是臘月初八，源自古代中國「臘祭」傳統，後與佛教釋迦牟尼成道日結合，逐漸形成以臘八粥為核心的歲時飲食文化。營養師張語希指出，臘八粥的營養成分不少。

張語希在《潮健康》發文指出，臘八節時傳統習俗會有吃「臘八粥」習慣，常見食材包括紅豆、花生、核桃仁、桂圓、紅棗、蓮子、栗子、葡萄乾等。她剖析8種食材的營養成分：

請繼續往下閱讀...

●紅豆：提供膳食纖維、維生素B群、鐵。

​

●花生：健康脂肪、蛋白質、維生素E。

​

●核桃仁：健康脂肪、蛋白質、維生素E。

​

●桂圓：維生素C、維生素B群。

​

●紅棗：鐵質、維生素C。

​

●蓮子：碳水化合物、膳食纖維、鈣、維生素B群。

​

●栗子：碳水化合物、維生素C。

​

●葡萄乾：鐵質、維生素C、膳食纖維。

單是這一碗臘八粥，張語希表示，確實營養滿分，口感偏甜，具「滋養、溫補」象徵。一般家庭食用的臘八粥又稱為佛粥，不少寺廟廣為施粥、行善布施。

在日本也有專門吃粥的日子，在每年1月7日，他們稱之為七草粥，也與佛教、陰陽道及節氣養生有關。以7種春草（如水芹、薺菜、鼠麴草等）煮成清淡白粥，強調「清腸胃、減負擔」，偏向「節制、淨化」而非補養。

鄰近的南韓則是在冬天喜愛吃紅豆粥，再放一些栗子、松子與糯米熬煮，口感甜中帶鹹，偏滋補。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法