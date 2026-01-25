自由電子報
健康 > 名人健康事

赤手獨攀101》看霍諾德攀101嚇壞網友 醫揭不合格「滑石粉」真正風險

2026/01/25 20:09

美國自由攀岩傳奇霍諾德今在攀爬台北101，每一個動作都牽動人心，還有人擔心他滑石粉會不會不夠。專家指出，一般運動用的滑石粉是無毒的，但也不宜用太多，怕吸入過多。（資料照）

美國自由攀岩傳奇霍諾德今在攀爬台北101，每一個動作都牽動人心，還有人擔心他滑石粉會不會不夠。專家指出，一般運動用的滑石粉是無毒的，但也不宜用太多，怕吸入過多。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）今（25）日在全球屏息等待中，以91分鐘徒手攀爬台北101，毫無冷場、振奮人心，全程扣人心弦，他每個動作都牽動著大家，尤其是他每一次手朝後方搓著滑石粉後，再次向上攀升，令人無限激賞。看倌心裡也無限怕，怕他滑石粉不夠、怕他失去節奏、怕他動作失衡…。

不過，運動中用的滑石粉還是有別的，基本上屬無毒物質，在中職場上，投手使用滑石粉過度，曾遭對手教練抗議；當年世界12強冠軍投手吳俊偉和莊昕諺對於滑石粉的手感也有所要求，他們曾說大聯盟的滑石粉「沙沙的」、比較黏，中職的粉量則比較多。

根據竹新化學公司衛教資料指出，滑石粉是一種廣泛使用的礦物質，主要成分為含鎂的矽酸鹽 （ Mg3Si4O10（OH）2 ），其結構使其具有獨特的柔軟和滑膩特性。天然的滑石在地殼中形成，經採礦提取後，再通過破碎和磨細處理成粉狀。這種粉末因其吸油性和抗沾黏性質，被廣泛應用於各行各業。

醫藥級滑石粉在安全性方面一直受到密切關注，特別是考慮到長期暴露可能對健康造成的風險。為了確保患者安全，醫藥級滑石粉在生產過程中必須去除所有有害雜質，包括石棉等致癌物質。此外，對於可能吸入的產品（如粉劑），還必須確保滑石粉的粒徑大小不會導致呼吸系統問題。

台灣法規明確禁止在化妝品中使用含有石棉的滑石粉。石棉是已知的致癌物，因此所有化妝品級滑石粉必須是無石棉的。

根據行政院環境保護署毒物及化學物質局衛教資料指出，石棉相關疾病的潛伏期都在 20 年以上，其中間皮細胞瘤的潛伏期約 30-40 年，加上間皮細胞瘤較少因暴露石綿以外的物質而致病，由此可推估石綿相關的職業病大約在石棉使用高峰期之後30-40年的2020-2030年達到高峰。

根據香港迪卡儂產品資料指出，攀岩用滑石粉由碳酸鎂（MgCO3）製成，不含石棉，可以吸水吸油，使攀岩者雙手保持乾燥，增加摩擦力，讓抓握岩點更牢固。由散粉、粉塊、粉球及液態粉4種不同型態：

●散粉：攀岩者在粉袋中抓握，讓止滑粉覆蓋手指及手掌。不過散粉容易撒得到處都是，所以只需裝滿粉袋3分之1就足夠。

●粉塊：可以掰碎後當散粉使用，並且不易從粉袋中意外撒出。通常它的價格也會比散粉便宜。相比粉末狀散粉，它的缺點是要自己掰碎，而且一塊塊較難均勻覆蓋手指及手掌。

●粉球：相比散粉，它上粉的速度雖然稍慢，但不容易撒出造成浪費。在鎂粉袋中同時加入鎂粉球和少量散粉，令上粉過程更有效。

●液態粉：均勻的塗抹在手上並等待乾透，就可以開始攀爬。相比其它攀石時使用的鎂粉，液態粉可以更均勻的覆蓋雙手，並且效果更持久。它亦可以配合散粉一起使用，而缺點是不能在攀爬時使用，以及酒精成分可能會令皮膚過度乾燥。

