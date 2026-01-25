赤手獨攀101》霍諾德帶動攀岩熱潮 醫提醒：4成傷在手指

霍諾德掀起台灣攀岩熱潮。但醫師提醒，攀岩需要全身投入，而上半身肌肉在過程中扮演的角色尤其重要，民眾務必落實全身與上肢的熱身運動。（翻攝自Netflix）

〔記者林志怡／台北報導〕美國攀岩猛將艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今（25）日費時僅91分鐘，成功徒手攀上台北101頂端，也掀起台灣攀岩熱潮。但醫師提醒，攀岩需要全身投入，而上半身肌肉在過程中扮演的角色尤其重要，民眾務必落實全身與上肢的熱身運動，並隨時注意自己的身體狀況、適時休息，才能降低運動傷害風險。

運動傷害治療權威、基隆長庚醫院副院長詹益聖指出，攀岩非常仰賴上半身肌肉強度，尤其手指、腕關節、肩關節、手肘要承擔身體往上攀爬的力量，也是最常見的受傷部位，且據國外統計，約40%的攀岩運動傷害與手指有關，其次則是肩關節。

詹益聖解釋，若攀爬過程中手部瞬間受力過大，可能出現滑車韌帶撕裂，輕微一點也可能因為承受運動時的重量，出現慢性發炎，腕關節方面則以三角纖維軟骨韌帶損傷（TFCC）為多。

此外，詹益聖提到，在長期訓練的攀岩選手中，「扳機指」也相當常見，手臂部分，不論是俗稱「網球肘」的肱骨外上髁炎，或是俗稱「高爾夫球肘」的肱骨內上髁炎等，也都是常見的運動傷害。

詹益聖說，攀爬過程中也需要肩膀來帶動下半身的重量，在過度旋轉、擠壓肩關節肌肉群的情況下，可能出現「肩夾擠症候群」，因為肩關節內部組織在運動時相互摩擦，造成疼痛感，且若使用過度、受力過大，還可能引發急性拉傷或旋轉肌損傷。

除了攀上岩壁的過程，詹益聖提醒，跳下岩壁、意外墜落的運動傷害也要特別注意，常見受傷部位包括頸椎、腰椎等，輕微者可能出現壓迫性骨折，嚴重者甚至會出現粉碎性骨折，若壓迫到一定程度，還可能需要手術固定。

詹益聖也提到，門診有些攀岩選手會因為攀爬過程中、髖部大幅度旋轉與夾擠，造成股骨頭出現骨質增生、壓迫，影響髖關節運作，產生「股骨髖臼夾擠症候群」。

另對於意外跌落的情況，詹益聖說，急性跌落受傷可能造成韌帶斷裂，且膝蓋落地、沒有骨折的情況下，軟組織撞擊可能合併常見的前十字、半月板受傷，若是類似走路跌倒的受傷機轉，還可能有後十字韌帶斷裂。

因此，詹益聖提醒，即使是霍諾德，在運動前也都會做熱身、拉筋運動，以及平時的肌力訓練，民眾從事攀岩運動前，務必落實15至30分鐘的全身熱身運動，且過程中要特別注意手指、肩膀關節等部位的準備，平時則要加強肌力、握力訓練，攀爬過程中若出現不適，可以稍事休息，評估自身情況，待狀態改善後，再接著往上挑戰。

