透視腸道菌》高纖飲食護血糖不是蓋的 4類食物快吃起來

可溶性膳食纖維被廣泛認為有助於控制體重和血糖，但科學家一直不知道背後的精確機制。近年研究顯示，腸道糖質新生（Intestinal Gluconeogenesis, IGN）在能量與血糖穩定上扮演重要角色。

研究團隊餵食小鼠可溶性纖維，並追蹤其在腸道中經由腸道菌群發酵產生的短鏈脂肪酸（SCFAs）：丙酸（propionate）和丁酸（butyrate），觀察它們對腸道糖質新生基因表達與代謝的影響，同時比較缺乏IGN功能的小鼠。

丁酸透過cAMP訊號直接活化腸道糖質新生基因。

丙酸則作為底物，經由脂肪酸受體FFAR3引發腸道–腦部神經回路，間接活化IGN。

在缺乏IGN的小鼠身上，即使腸道菌組成有類似變化，也看不到纖維或SCFAs對體重與血糖的益處。

這顯示腸道糖質新生是纖維與短鏈脂肪酸發揮代謝好處的關鍵機制。

這篇研究讓我們更理解「高纖飲食為什麼能護血糖」：纖維經腸道菌發酵產生的短鏈脂肪酸丙酸與丁酸，能啟動腸道糖質新生，透過腸–腦訊號調節血糖與能量平衡，進而幫助控制體重與血糖。日常生活中，多吃富含可溶性膳食纖維的食物（例如燕麥、豆類、水果、蔬菜），能提供腸道菌合成短鏈脂肪酸的原料；維持多樣化的腸道菌相則能讓這條「腸道造糖保護血糖」的路徑更順暢，這就是吃纖維、養好菌對代謝健康真正有科學根據的原因。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

