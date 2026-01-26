自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》高纖飲食護血糖不是蓋的 4類食物快吃起來

2026/01/26 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

可溶性膳食纖維被廣泛認為有助於控制體重和血糖，但科學家一直不知道背後的精確機制。近年研究顯示，腸道糖質新生（Intestinal Gluconeogenesis, IGN）在能量與血糖穩定上扮演重要角色。

研究團隊餵食小鼠可溶性纖維，並追蹤其在腸道中經由腸道菌群發酵產生的短鏈脂肪酸（SCFAs）：丙酸（propionate）和丁酸（butyrate），觀察它們對腸道糖質新生基因表達與代謝的影響，同時比較缺乏IGN功能的小鼠。

丁酸透過cAMP訊號直接活化腸道糖質新生基因。

透視腸道菌》高纖飲食護血糖不是蓋的 4類食物快吃起來

丙酸則作為底物，經由脂肪酸受體FFAR3引發腸道–腦部神經回路，間接活化IGN。

在缺乏IGN的小鼠身上，即使腸道菌組成有類似變化，也看不到纖維或SCFAs對體重與血糖的益處。

這顯示腸道糖質新生是纖維與短鏈脂肪酸發揮代謝好處的關鍵機制。

這篇研究讓我們更理解「高纖飲食為什麼能護血糖」：纖維經腸道菌發酵產生的短鏈脂肪酸丙酸與丁酸，能啟動腸道糖質新生，透過腸–腦訊號調節血糖與能量平衡，進而幫助控制體重與血糖。日常生活中，多吃富含可溶性膳食纖維的食物（例如燕麥、豆類、水果、蔬菜），能提供腸道菌合成短鏈脂肪酸的原料；維持多樣化的腸道菌相則能讓這條「腸道造糖保護血糖」的路徑更順暢，這就是吃纖維、養好菌對代謝健康真正有科學根據的原因。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中