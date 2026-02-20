自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

出國滑雪最怕手機易遺失 不建議頸掛式易勒住自己

2026/02/20 09:22

許多民眾喜愛到日韓滑雪，但手機往往容易遺失。（彭楚芸提供）

許多民眾喜愛到日韓滑雪，但手機往往容易遺失。（彭楚芸提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕寒假、農曆春節不少民眾會到日韓滑雪，但一邊拍下美照的同時，昂貴的手機也可能不慎遺失，曾獲青年百億圓夢計畫支持到國外進行消防訓練、台北市義消彭楚芸以個人經驗出發並結合專業見解，提醒民眾可以透過手機勾上防失手繩、放在有拉鍊的口袋、開啟鈴聲及「尋找我的手機」功能，同時在螢幕設定聯絡資訊等措施，防範手機遺失。

彭楚芸近日前往日本滑雪，卻突然發現放置口袋裡的手機遺失，連同存在手機裡的旅遊相關票券、信用卡等都無法使用，她當下甚至衝到僅有零下9度的雪場，漫無目的的徒手挖掘可能地點，雖然最終是被雪場救護隊尋獲，但歷經驚魂。她分析，民眾不管是滑雪中摔倒翻滾，或是在纜車上想拍照，都很有可能因為戴著手套的關係，容易抓不住手機而導致掉落。

至於如何預防，彭楚芸指出，首先，手機絕不能放在沒有拉鍊的口袋，但就算口袋有拉鍊，因為手機會一直拿出來，可能會在某次拍完照忘了把拉鍊拉上，導致遺失風險大增。她建議，最保險的方式就是穿著有拉鍊口袋的衣服，再加上勾條防失手繩，市面上蠻多雪衣口袋裡面都有勾環，或是勾在拉鍊頭上也可以，但不建議頸掛式，否則翻滾的時候可能因勾住身體或是異物發生危險。

其次，彭楚芸提到，必須設定好手機，在事前就開啟手機功能中的「尋找我的手機」，並與自己的手錶或是其他朋友手機互相追蹤，雖然定位誤差有可能達到數十公尺，但若不慎遺失，至少可以將搜尋範圍鎖定在一定程度。同時手機鈴響聲音一定要打開，而且音量要開到最大，撥打時才比較有機會聽到。

此外，彭楚芸表示，手機螢幕也可以設定顯示「如果撿到這隻手機請送到ＸＸ飯店或是服務中心」或是「請撥*****（其他親友或聯絡人的號碼）」，也可標註國籍或是住宿飯店的地點等等，資訊越多越能夠幫助拾獲者有後續歸還的可能性。她舉例，如自己在手機背面有貼消防分隊的貼紙，也是此次能夠順利尋回手機的重要關鍵。

若真的遺失手機，彭楚芸說，應盡早通知雪場人員或是纜車的管制人員，或是雪場巡護隊等，並根據上述已經進行的設定，讓他們可以第一時間開始進行有目標性的搜索，以免雪持續堆高情況下，很容易就會將手機埋進深處，增加尋找難度或甚至再也找不到。

