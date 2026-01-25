自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

赤手獨攀101》霍諾德掀熱潮！ 教練揭「全身運動」攀岩最操這些肌群

2026/01/25 17:07

美國自由攀岩傳奇霍諾德挑戰攀爬101成功，也帶動攀岩運動。健身工廠表示，這是一個全身性鍛鍊運動。（記者方賓照攝）

美國自由攀岩傳奇霍諾德挑戰攀爬101成功，也帶動攀岩運動。健身工廠表示，這是一個全身性鍛鍊運動。（記者方賓照攝）

〔健康頻道／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）在全球關注之下，以91分鐘完成徒手攀爬台北101的創舉。不少運動中心的攀岩運動也接獲不少詢問電話，大家愛上這位英雄，更喜歡上這項運動。健身工廠教練Kyle表示，攀岩運動是從上背部到腳趾都會使用到許多肌肉，絕對是一個全身性鍛鍊。

根據健身工廠資料指出，攀岩需要平衡、肌肉力量、肌肉耐力以及良好的心肺功能。一顆強壯的心臟可以幫助血液流向你的工作肌肉，而強壯的肌肉則能夠拉起並支撐你的體重。因此，鍛鍊計劃包括平衡、力量以及心肺訓練。

Kyle指出，攀岩需要使用上半身、核心和下半身的肌肉來幫助你向上攀爬。特別是，攀岩主要使用「拉」的肌群。這些肌群包括二頭肌、手腕屈肌以及背部的肌肉，如斜方肌、菱形肌和背闊肌。此外，攀岩不僅依賴於上半身，還需要核心肌肉來穩定身體，以及下半身的肌肉如臀部和小腿來推動你向上。

攀岩運動上場前，教練建議每週進行1-3次力量訓練是合理且可持續的目標，並應該加入幾天的有氧運動。

Kyle特別分享攀岩者的10個鍛鍊動作：

伏地挺身（擷取自Kyle示範影片）

伏地挺身（擷取自Kyle示範影片）

1.伏地挺身：很好的拮抗訓練動作，能強化攀岩時不常使用的推力肌群。鍛鍊胸肌、三頭肌、肩膀。

引體向上（擷取自Kyle示範影片）

引體向上（擷取自Kyle示範影片）

2.引體向上：有助於提升背部、前臂和握力的力量。鍛鍊背闊肌、二頭肌、核心、上背部。

寬握拉背（擷取自Kyle示範影片）

寬握拉背（擷取自Kyle示範影片）

3.寬握拉背：能有效鍛鍊背闊肌的動作，能模擬攀爬時拉起身體的動作。鍛鍊背闊肌、斜方肌、旋轉肌袖、三角肌後束。

仰臥臂屈伸（擷取自Kyle示範影片）

仰臥臂屈伸（擷取自Kyle示範影片）

4.仰臥臂屈伸：這個動作也被稱為「碎顱者」，是一個很好的孤立動作，能強化三頭肌。

彈力帶拉伸（擷取自Kyle示範影片）

彈力帶拉伸（擷取自Kyle示範影片）

5.彈力帶拉伸：這是一個對強化肩膀非常有幫助的好動作。鍛鍊旋轉肌群、前臂、三角肌外側束。

前平舉（擷取自Kyle示範影片）

前平舉（擷取自Kyle示範影片）

6.前平舉：非常有效的孤立動作，能增強肩部力量。鍛鍊三角肌前束、三角肌外側束、前鋸肌。

單臂啞鈴划船（擷取自Kyle示範影片）

單臂啞鈴划船（擷取自Kyle示範影片）

7.單臂啞鈴划船：能增強背部肌肉，同時有助於糾正肌肉不平衡。鍛鍊背闊肌、菱形肌、斜方肌、三角肌後束。

壺鈴擺盪（擷取自Kyle示範影片）

壺鈴擺盪（擷取自Kyle示範影片）

8.壺鈴擺盪：這是一個全身性動作，能夠提升爆發力和力量，並增強握力。鍛鍊臀大肌、腿後腱、小腿、斜方肌。

棒式（擷取自Kyle示範影片）

棒式（擷取自Kyle示範影片）

9.棒式：這是一個挑戰全身的動作，能夠提升核心肌群的耐力。鍛鍊腹直肌、斜肌、橫膈肌。

單槓擺盪（擷取自Kyle示範影片）

單槓擺盪（擷取自Kyle示範影片）

10.單槓擺盪：這會讓你回想起童年，同時大幅鍛鍊上半身、前臂和握力。鍛鍊核心、前臂、斜方肌。

相關新聞：

赤手獨攀101》不是勇敢，是控制恐懼！ 霍諾德駕馭死亡感成功攻頂

赤手獨攀101》「不是勇敢，是不會怕」 透視霍諾德大腦之秘

赤手獨攀101》精神科醫拆解 霍諾德大腦運作

赤手獨攀101》霍諾德被讚「強心臟」 醫揭心臟真正變大恐是警報

健康網》霍諾德徒手爬台北101 專家教9招練成「勇腳」強下肢

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中