赤手獨攀101》霍諾德掀熱潮！ 教練揭「全身運動」攀岩最操這些肌群

美國自由攀岩傳奇霍諾德挑戰攀爬101成功，也帶動攀岩運動。健身工廠表示，這是一個全身性鍛鍊運動。（記者方賓照攝）

〔健康頻道／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）在全球關注之下，以91分鐘完成徒手攀爬台北101的創舉。不少運動中心的攀岩運動也接獲不少詢問電話，大家愛上這位英雄，更喜歡上這項運動。健身工廠教練Kyle表示，攀岩運動是從上背部到腳趾都會使用到許多肌肉，絕對是一個全身性鍛鍊。

根據健身工廠資料指出，攀岩需要平衡、肌肉力量、肌肉耐力以及良好的心肺功能。一顆強壯的心臟可以幫助血液流向你的工作肌肉，而強壯的肌肉則能夠拉起並支撐你的體重。因此，鍛鍊計劃包括平衡、力量以及心肺訓練。

請繼續往下閱讀...

Kyle指出，攀岩需要使用上半身、核心和下半身的肌肉來幫助你向上攀爬。特別是，攀岩主要使用「拉」的肌群。這些肌群包括二頭肌、手腕屈肌以及背部的肌肉，如斜方肌、菱形肌和背闊肌。此外，攀岩不僅依賴於上半身，還需要核心肌肉來穩定身體，以及下半身的肌肉如臀部和小腿來推動你向上。

攀岩運動上場前，教練建議每週進行1-3次力量訓練是合理且可持續的目標，並應該加入幾天的有氧運動。

Kyle特別分享攀岩者的10個鍛鍊動作：

伏地挺身（擷取自Kyle示範影片）

1.伏地挺身：很好的拮抗訓練動作，能強化攀岩時不常使用的推力肌群。鍛鍊胸肌、三頭肌、肩膀。

引體向上（擷取自Kyle示範影片）

2.引體向上：有助於提升背部、前臂和握力的力量。鍛鍊背闊肌、二頭肌、核心、上背部。

寬握拉背（擷取自Kyle示範影片）

3.寬握拉背：能有效鍛鍊背闊肌的動作，能模擬攀爬時拉起身體的動作。鍛鍊背闊肌、斜方肌、旋轉肌袖、三角肌後束。

仰臥臂屈伸（擷取自Kyle示範影片）

4.仰臥臂屈伸：這個動作也被稱為「碎顱者」，是一個很好的孤立動作，能強化三頭肌。

彈力帶拉伸（擷取自Kyle示範影片）

5.彈力帶拉伸：這是一個對強化肩膀非常有幫助的好動作。鍛鍊旋轉肌群、前臂、三角肌外側束。

前平舉（擷取自Kyle示範影片）

6.前平舉：非常有效的孤立動作，能增強肩部力量。鍛鍊三角肌前束、三角肌外側束、前鋸肌。

單臂啞鈴划船（擷取自Kyle示範影片）

7.單臂啞鈴划船：能增強背部肌肉，同時有助於糾正肌肉不平衡。鍛鍊背闊肌、菱形肌、斜方肌、三角肌後束。

壺鈴擺盪（擷取自Kyle示範影片）

8.壺鈴擺盪：這是一個全身性動作，能夠提升爆發力和力量，並增強握力。鍛鍊臀大肌、腿後腱、小腿、斜方肌。

棒式（擷取自Kyle示範影片）

9.棒式：這是一個挑戰全身的動作，能夠提升核心肌群的耐力。鍛鍊腹直肌、斜肌、橫膈肌。

單槓擺盪（擷取自Kyle示範影片）

10.單槓擺盪：這會讓你回想起童年，同時大幅鍛鍊上半身、前臂和握力。鍛鍊核心、前臂、斜方肌。

相關新聞：

赤手獨攀101》不是勇敢，是控制恐懼！ 霍諾德駕馭死亡感成功攻頂

赤手獨攀101》「不是勇敢，是不會怕」 透視霍諾德大腦之秘

赤手獨攀101》精神科醫拆解 霍諾德大腦運作

赤手獨攀101》霍諾德被讚「強心臟」 醫揭心臟真正變大恐是警報

健康網》霍諾德徒手爬台北101 專家教9招練成「勇腳」強下肢





☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法