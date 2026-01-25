自由電子報
健康 > 名人健康事

赤手獨攀101》霍諾德徒手攀101太震撼！ 醫示警：新手別一頭熱

2026/01/25 16:17

全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯．霍諾德成功完全101攻頂任務。（記者方賓照攝）

全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯．霍諾德成功完全101攻頂任務。（記者方賓照攝）

〔記者林志怡／台北報導〕艾力克斯・霍諾德今日完成攀爬台北101的壯舉，也引起許多民眾對於攀岩或抱石運動的興趣，攀岩館也推出優惠措施，同日午後就湧現人潮。但北市聯醫一般內科專任主治醫師姜冠宇提醒，他先前曾去體驗攀岩，但爬到「前臂都沒知覺了」，提醒新手不要一頭熱地嘗試，務必注意伸展準備與運動傷害防範。

姜冠宇指出，艾力克斯・霍諾德是攀岩的絕對高手，民眾所看到的畫面全是「練過的」，一般人沒有經過訓練，通常是達不到這樣水準的，他以前也曾和朋友一起去攀岩館體驗，但他爬到「前臂都沒知覺了」，明明手有在抓握，卻完全感覺不到，且下岩壁的過程中特別容易出現危險。

此外，姜冠宇解釋，攀岩過程中，前臂屈肌群會長時間收縮，產生血管被「夾住」的效果，造成局部血流下降，控制掌指的前臂因此出現腫脹、硬、酸，進而使握力快速下降，甚至因為缺血與腫脹，造成神經傳導能力變差，出現感覺變鈍的情況，而他提到攀岩後休息好幾天，最痛的是肘窩周遭肌肉。

姜冠宇說，遇到緊繃僵硬的情況，通常會以熱敷緩和為主，一次10至15分鐘，一天1至2次，但若有腫、熱、痛情況，建議改為冰敷10至15分鐘，一天2至3次，且過程中注意不要敷到出現感受麻木。

不過，姜冠宇提醒，如果有麻木或刺痛持續超過24小時，或反覆越來越頻繁，以及握力變弱、手指不靈活、拿東西容易掉、夜間麻醒，或平常打字／開車也麻、前臂明顯腫脹外、顏色變深／發紫、冰或痛到不成比例、合併頸肩放射痛到手等情況，建議儘速就醫求助。

姜冠宇提到，攀岩（特別是在攀岩館、一般抱石或上攀）通常帶有「自然間歇」特性，所以相較於那些「長時間連續、到力竭、又難停下來」的運動型態，整體上確實比較不容易遇到橫紋肌溶解，但如果民眾因為卡關，短時間內反覆嘗試，累積量也相當驚人，民眾務必注意。

