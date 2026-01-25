自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

再生醫療雙法上路！醫事司：4案外泌體醫美廣告涉違法調查中

2026/01/25 15:43

衛福部醫事司長劉越萍說，再生醫療雙法於今年元旦上路，衛福部自去年底持續與相關產業、醫療機構溝通。（記者林志怡攝）

衛福部醫事司長劉越萍說，再生醫療雙法於今年元旦上路，衛福部自去年底持續與相關產業、醫療機構溝通。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕再生醫療雙法於今年元旦正式上路，衛福部醫事司長劉越萍說，在新舊制交界期，臨床端可能因為技術申請、廣告推廣等相關規範感到焦慮，衛福部自去年底持續與相關產業、醫療機構溝通，另目前也針對違法廣告之檢舉案件展開調查，元旦迄今已有4案外泌體相關醫美廣告轉交調查。

「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」今年元旦上路，明定非醫療機構不得執行再生醫療，且醫療機構執行再生技術或使用中央主管機關指定的再生製劑，應向中央主管機關申請核准，經核准後並向直轄市、縣（市）主管機關登記，另有再生醫療試驗程序、適應症審查與製劑生產流程相關規範。

劉越萍指出，全球細胞和基因治療市場規模持續增長，2025年制2034年複合年增長率可達17.98%，新興醫療科技發展迅速、種類多元、性能多樣，需要依據風險程度分級管理，但有時新技術進入市場時，僅存在有限證據，且民眾對於相關治療的需求又遠高於產品發展的速度。

因此，劉越萍解釋，細胞治療技術與產品管理架構分為醫療技術與製劑2部分，前者由醫療機構提出申請，我國目前已開放6項細胞治療技術，後者則包括細胞治療產品、基因治療產品、組織工程產品，以及複合性產品等，是由藥商提出申請。

劉越萍說，截至2025年11月30日，衛福部已經核准462件細胞治療技術施行計劃，由國內85家醫療機構執行，衛福部也持續更新相關資訊，如細胞治療年報、申請及核准統計表、收案人數等，並定期放置於「細胞治療技術資訊專區」，供外界了解與檢視。

再生醫療雙法於今年元旦上路，劉越萍指出，新制上路後，由醫事司發送計畫核准函，食藥署則發送細胞操作場所許可證，醫療機構在執行再生醫療技術前，應具有計畫核准函，以及合作細胞操作場所的許可函，使用指定再生製劑前，也要向衛福部申請核准、向縣市衛生局登記。

劉越萍坦言，新舊制交界期間，相關醫療機構與業者可能會感到焦慮，衛福部會持續加強溝通，另目前也已接獲部分違法醫療廣告檢舉，並持續調查、釐清廣告托播人，首波針對外泌體相關醫美案件，今年元旦迄今，已有4案轉交調查，若確認有違法情事，依據「再生醫療法」可開罰200至2000萬。

