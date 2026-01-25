赤手獨攀101》不是勇敢，是控制恐懼！ 霍諾德駕馭死亡感成功攻頂

全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯．霍諾德成功完全101攻頂任務。心理學家卡洛斯．柯爾荷對於恐懼症的解釋是：我們害怕是因為焦慮，或是我們沒有對應機制去處理。但霍諾德成功克服了。（記者方賓照攝）

〔健康頻道／綜合報導〕只用了91分鐘，全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）攀上台北101最高處，在社群網站上不少人寫著：「我看了腳都軟了」、「他怎麼都不怕啊！」根據研究懼高症聞名的心理學家卡洛斯．柯爾荷（Carlos Coelho）教授對於恐懼症的解釋是：我們害怕是因為焦慮，或是我們沒有對應機制去處理。

不過可以從霍諾德的字字句句中了解到他的獨特性。他曾說：「每個人都會在某天死去，徒手攀岩只是讓那天來得更快而已。」「我也不想摔下來跌死，但挑戰自己做好一件事讓自己滿足，當你面對死亡，那種滿足會更大。你不能犯錯，如果想追求完美，無繩獨攀就是最完美的境界」、「關鍵問題不在於如何無懼地攀登，那是不可能的，而是在恐懼悄悄滲入你的神經末梢時，你該如何應對它」。

根據《PanSci 科學新聞網》表示，人的知覺現象真的非常奇妙，有時候甚至根本自相矛盾。就如懼高症總好發於走在斷崖時，面對腳下隔不到幾步路的無望深淵，想到自己粉身碎骨就暈眩，只希望這個可怕的路程趕快結束。只是當我們終於爬上山頂，心中充滿成就感，前一秒還怕得要死，此刻竟然閃過一個念頭：「好想跳下去啊，不知道會是什麼感覺呢？」

關於平衡、恐懼和認知功能的科學研究指出，「深淵的聲音」既是真實又有影響的；研究指出，我們對高度的感知並不全然如你所想的那麼單純，不只是懼高而已。

猶他大學認知神經科學中心（Cognition and Neural Science at the University of Utah）的珍妮．史蒂芬努西（Jeanine Stefanucci）教授研究情緒、年齡、物理狀況的改變會如何影響我們對空間，特別是垂直空間的感知。

她的研究駁斥了我們常見「眼見為憑」的觀念：恐懼可以解釋為什麼人類對於垂直的感知敏銳程度不如水平方向。想像一下，我們站在欄杆附近的陽台高處，然後開始後退直到欄杆離你遠去，試著去評估所在位置的垂直和水平距離是否相同；你會發現這其實很容易判斷錯誤。

我們對高度的恐懼比我們想像中更加複雜。聖母大學（University of Notre Dame）臨床心理學家哈密斯（Jennifer Hames）教授專門進行自殺行為的研究，她把我們往下跳的衝動命名為「高處現象」（High Place Phenomenon）。

當一個人站在高處時，是正在面臨可能掉下去的潛在危險。此時在他腦中的恐懼迴路會發送像是：「後退！你可能會掉下去！」之類的快速訊號。這種訊號是為了保護我們擺脫危險的先天生理機制。

當然也有一種可能是原本就愛好高處。柯爾荷說：「這些現象的解釋很主觀，特別是前庭系統的訊號。」在知覺的詮釋性來說，前庭系統比起視力來說，更加取決於你個人的主觀解釋，因為它在意識之外運作。

康乃爾大學（Cornell University）認知神經科學家亞當·安德森（Adam Anderson）提供了另一種跳躍衝動的理論，他使用腦成像進行行為和情緒研究。他認為「高處現象」源自人類面臨巨大風險的冒險傾向。他說：「當自身情況不好時，人們傾向不去冒險。」

