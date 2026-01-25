自由電子報
健康 > 杏林動態

九華山地藏庵社教學員展成果 響應捐血做公益

2026/01/25 13:00

九華山地藏庵社教班推動高齡教育，小提琴班學員展現成果。（記者丁偉杰攝）

九華山地藏庵社教班推動高齡教育，小提琴班學員展現成果。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市九華山地藏庵推動終身學習，開辦社教研習班邁入第14年，今天上午舉辦成果展，學員在舞台表演歌唱、舞蹈等精彩節目，還有書法、油畫、花藝、陶藝等靜態成果展示，活動結合「地藏王2號」捐血車，號召民眾挽袖捐熱血做公益。

廟方前任與現任董事長黃俊森、蔡爾健與會同樂，立委王美惠等多位民代到場致賀，台上學員接連帶來精彩成果演出，台下掌聲不斷，廟埕熱鬧滾滾，宛如一場嘉年華會。

九華山地藏庵社教班學員展現精彩舞蹈表演。（記者丁偉杰攝）

九華山地藏庵社教班學員展現精彩舞蹈表演。（記者丁偉杰攝）

蔡爾健說，地藏庵自2012年起開辦社教班，致力推動高齡教育、語言教育、藝文教育，提供社區民眾終身學習的場所。每年開班兩期，課程類型豐富多樣，涵蓋書法、攝影、藝術、音樂、舞蹈、日文、花藝、生活、食品、命理、佛學、養生。

蔡爾健表示，本期有85班、1844名學員，包含歌唱班、舞蹈班、小提琴班、二胡班、竹笛班、長笛班、薩克斯風班、木箱鼓等；靜態展出包括水墨、書法、陶藝、花藝、拼貼等，另外在廟埕有咖啡班、手工皂班、智慧手機班等互動體驗。

廟方也結合博愛捐血站同步進行愛心捐血活動，「地藏王2號」捐血車進駐廟埕，不少民眾響應挽袖捐熱血做公益。 今年第一期社教研習班將於1月26日開始報名、3月16日開課。

嘉市九華山地藏庵社教研習班今天舉辦成果展。（記者丁偉杰攝）

嘉市九華山地藏庵社教研習班今天舉辦成果展。（記者丁偉杰攝）

