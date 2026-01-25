醫界改看法！敗血症真正關鍵不在感染 研究鎖定這條「免疫路徑」

沙門氏菌（Salmonella，綠色）於血液中游弋的示意圖。最新科研指出，敗血症引發的重症風險並非來自這類細菌的直接破壞，而是免疫系統受刺激後出現過度反應所致。（取自Washington State University）

〔編譯陳成良／綜合報導〕敗血症（Sepsis）是一種可能引發重症的臨床狀況，其病程發展極具複雜性且與多重因子相關。過往大眾關注焦點多在感染源，但最新研究發現，此狀況的關鍵因素並非細菌本身造成的直接破壞，而是免疫系統可能出現的「過度反應」，這項認知翻轉為釐清器官功能指標變化提供了重要線索。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，由澳洲格里菲斯大學（Griffith University）領銜的團隊，正在評估一項實驗性分子材料「STC3141」，並在近期完成的小規模人體測試（II期臨床試驗）中取得最新數據。該研究目前被視為探索敗血症誘發機制的科研路線之一。

研究指出，當敗血症發生時，體內會出現有害的生物分子波動。STC3141 的設計原理旨在嘗試調節這類分子，發揮類似「防護盾」的作用。研究負責人馮伊茨斯坦（Mark von Itzstein）教授指出，二期臨床數據顯示，研究團隊在與器官功能相關的臨床指標中，觀察到呈現正向變化的訊號，達成預設的觀測目標（Endpoints）。

二期臨床現正向訊號 180名受試者展現良好耐受性

此次試驗共納入 180 名受試者。初步數據顯示，受試者對於該實驗性分子材料的耐受性良好。這代表該研究方向正嘗試釐清病症對生理環境造成的影響，為未來的臨床生物學研究提供了新的參考數據。目前該科研項目正準備進入下階段試驗，以進一步在更多人群中驗證其數據。馮伊茨斯坦教授對此持審慎態度，認為未來研究可能協助釐清相關領域的探索方向。

仍處科研開發階段 未來需更大規模試驗驗證

然而醫學專家強調，敗血症的機制極為複雜，二期臨床的數據跡象並不代表最終能獲准上市。這項技術目前仍處於科研開發階段，早期人體測試的結果未必能完全代表未來的普遍樣態。目前的數據仍需在更嚴謹、規模更大的試驗中進行複核。這項由格里菲斯大學主導的成果，已引發國際學術界的高度關注。

