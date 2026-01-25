自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

醫界改看法！敗血症真正關鍵不在感染 研究鎖定這條「免疫路徑」

2026/01/25 11:35

沙門氏菌（Salmonella，綠色）於血液中游弋的示意圖。最新科研指出，敗血症引發的重症風險並非來自這類細菌的直接破壞，而是免疫系統受刺激後出現過度反應所致。（取自Washington State University）

沙門氏菌（Salmonella，綠色）於血液中游弋的示意圖。最新科研指出，敗血症引發的重症風險並非來自這類細菌的直接破壞，而是免疫系統受刺激後出現過度反應所致。（取自Washington State University）

〔編譯陳成良／綜合報導〕敗血症（Sepsis）是一種可能引發重症的臨床狀況，其病程發展極具複雜性且與多重因子相關。過往大眾關注焦點多在感染源，但最新研究發現，此狀況的關鍵因素並非細菌本身造成的直接破壞，而是免疫系統可能出現的「過度反應」，這項認知翻轉為釐清器官功能指標變化提供了重要線索。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，由澳洲格里菲斯大學（Griffith University）領銜的團隊，正在評估一項實驗性分子材料「STC3141」，並在近期完成的小規模人體測試（II期臨床試驗）中取得最新數據。該研究目前被視為探索敗血症誘發機制的科研路線之一。

研究指出，當敗血症發生時，體內會出現有害的生物分子波動。STC3141 的設計原理旨在嘗試調節這類分子，發揮類似「防護盾」的作用。研究負責人馮伊茨斯坦（Mark von Itzstein）教授指出，二期臨床數據顯示，研究團隊在與器官功能相關的臨床指標中，觀察到呈現正向變化的訊號，達成預設的觀測目標（Endpoints）。

二期臨床現正向訊號　180名受試者展現良好耐受性

此次試驗共納入 180 名受試者。初步數據顯示，受試者對於該實驗性分子材料的耐受性良好。這代表該研究方向正嘗試釐清病症對生理環境造成的影響，為未來的臨床生物學研究提供了新的參考數據。目前該科研項目正準備進入下階段試驗，以進一步在更多人群中驗證其數據。馮伊茨斯坦教授對此持審慎態度，認為未來研究可能協助釐清相關領域的探索方向。

仍處科研開發階段　未來需更大規模試驗驗證

然而醫學專家強調，敗血症的機制極為複雜，二期臨床的數據跡象並不代表最終能獲准上市。這項技術目前仍處於科研開發階段，早期人體測試的結果未必能完全代表未來的普遍樣態。目前的數據仍需在更嚴謹、規模更大的試驗中進行複核。這項由格里菲斯大學主導的成果，已引發國際學術界的高度關注。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中