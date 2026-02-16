自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》過年回家多看一眼 「子女4行動」守住爸媽健康

2026/02/16 08:31

長輩一餐中，去少要吃到「一個手掌大小的蛋白質」+「一份蔬菜」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

長輩一餐中，去少要吃到「一個手掌大小的蛋白質」+「一份蔬菜」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕過年返鄉團圓，是一年之中難得能長時間陪在父母身邊的時刻。高雄美兆診所院長陸教義提醒，長輩的健康問題多半不是突然惡化，而是功能逐漸下降，只是平時忙碌未必察覺。年節相聚時，不妨「多看一眼、多陪一下」，從吃飯、走路、精神狀態等生活細節觀察，並透過4個簡單行動，提早守住爸媽的健康。

關心爸媽可以這麼做

●飲食觀察：看吃得夠不夠營養

不只問吃飽沒，而是留意，蛋白質是否足夠（魚、蛋、豆、肉、奶）、不要只吃飯配醬菜，一餐裡至少要讓長輩吃到「一個手掌大小的蛋白質」+「一份蔬菜」。

●活動能力：陪走一段路，能看出很多事

陪爸媽散步、走春時留意「走路速度、是否容易喘、頻繁停下來休息？」若短距離就明顯吃力，可能代表心肺耐力或肌力都需要加強。

●睡眠品質：睡不好會加速體力與情緒下滑

年節作息亂，長輩容易更早醒、白天嗜睡。若連續多天睡不好，精神會更差。建議年後協助調整作息，並評估是否有睡眠障礙或慢性病控制不佳。

●情緒與精神：長輩「沒精神」常是身體訊號

如果長輩懶得出門、反應變慢、常說累，不一定是心情問題，也可能是營養不足、活動量下降、慢性病未控的結果。

高雄美兆診所院長陸教義提醒，長輩健康很多時候不是缺治療，而是缺少被早一步看見與介入。（美兆診所提供）

高雄美兆診所院長陸教義提醒，長輩健康很多時候不是缺治療，而是缺少被早一步看見與介入。（美兆診所提供）

長輩健康3種風險 過年一看就知道端倪

●風險1：營養不足

許多長輩吃得少、吃得清淡，蛋白質可能會攝取不足，導致肌肉流失更快、免疫力下滑、恢復力變差。尤其年節大魚大肉多，但長輩若只吃白飯配幾口菜，更容易「吃進去的熱量有了，該有的營養卻不夠」。

●風險2：肌少症

肌少症不是「瘦」才有，很多人是「看起來有肉，但肌肉量不足」。若發現長輩「起身要扶桌、站起來慢、走路步伐變小、腳抬不高、容易絆倒、上下樓吃力」等，這些都可能是肌力下降的訊號。

●風險3：骨質疏鬆

骨質疏鬆最麻煩的是「沒感覺」。許多長輩沒有痛、也沒有症狀，但一跌倒就可能骨折，尤其髖部骨折造成長期失能。

陸教義強調，長輩健康很多時候不是缺治療，而是缺少被早一步看見與介入。若年節觀察到以上警訊，年後可安排較完整的健康檢查，提早掌握「看不見的風險」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中