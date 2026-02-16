健康網》過年回家多看一眼 「子女4行動」守住爸媽健康

長輩一餐中，去少要吃到「一個手掌大小的蛋白質」+「一份蔬菜」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕過年返鄉團圓，是一年之中難得能長時間陪在父母身邊的時刻。高雄美兆診所院長陸教義提醒，長輩的健康問題多半不是突然惡化，而是功能逐漸下降，只是平時忙碌未必察覺。年節相聚時，不妨「多看一眼、多陪一下」，從吃飯、走路、精神狀態等生活細節觀察，並透過4個簡單行動，提早守住爸媽的健康。

關心爸媽可以這麼做

●飲食觀察：看吃得夠不夠營養

不只問吃飽沒，而是留意，蛋白質是否足夠（魚、蛋、豆、肉、奶）、不要只吃飯配醬菜，一餐裡至少要讓長輩吃到「一個手掌大小的蛋白質」+「一份蔬菜」。

●活動能力：陪走一段路，能看出很多事

陪爸媽散步、走春時留意「走路速度、是否容易喘、頻繁停下來休息？」若短距離就明顯吃力，可能代表心肺耐力或肌力都需要加強。

●睡眠品質：睡不好會加速體力與情緒下滑

年節作息亂，長輩容易更早醒、白天嗜睡。若連續多天睡不好，精神會更差。建議年後協助調整作息，並評估是否有睡眠障礙或慢性病控制不佳。

●情緒與精神：長輩「沒精神」常是身體訊號

如果長輩懶得出門、反應變慢、常說累，不一定是心情問題，也可能是營養不足、活動量下降、慢性病未控的結果。

高雄美兆診所院長陸教義提醒，長輩健康很多時候不是缺治療，而是缺少被早一步看見與介入。（美兆診所提供）

長輩健康3種風險 過年一看就知道端倪

●風險1：營養不足

許多長輩吃得少、吃得清淡，蛋白質可能會攝取不足，導致肌肉流失更快、免疫力下滑、恢復力變差。尤其年節大魚大肉多，但長輩若只吃白飯配幾口菜，更容易「吃進去的熱量有了，該有的營養卻不夠」。

●風險2：肌少症

肌少症不是「瘦」才有，很多人是「看起來有肉，但肌肉量不足」。若發現長輩「起身要扶桌、站起來慢、走路步伐變小、腳抬不高、容易絆倒、上下樓吃力」等，這些都可能是肌力下降的訊號。

●風險3：骨質疏鬆

骨質疏鬆最麻煩的是「沒感覺」。許多長輩沒有痛、也沒有症狀，但一跌倒就可能骨折，尤其髖部骨折造成長期失能。

陸教義強調，長輩健康很多時候不是缺治療，而是缺少被早一步看見與介入。若年節觀察到以上警訊，年後可安排較完整的健康檢查，提早掌握「看不見的風險」。

