健康網》不是冬天害你禿！ 掉髮真相出在「這個季節」

〔健康頻道／綜合報導〕冬天容易掉頭髮嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，冬天並不是較容易掉頭髮的季節，頭髮脫落的高峰期通常出現在夏末和初秋。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，多項研究針對健康人群（包括歐洲及亞洲族群）進行長期觀察，發現頭髮的生長與脫落具有明顯的季節性變化，夏末和初秋時頭髮進入休止期（telogen phase）的比例最高。

但是那麼多人都認為冬天「看起來」容易掉髮，黃軒剖析3個關鍵原因：

●季節性生理週期：

人體毛囊有生長期/休止期循環。研究顯示，夏末到秋天較多毛囊進入休止期。延後2-3個月，掉髮高峰就剛好落在冬天。

●冬季壓力與作息改變：

日照變短，情緒、睡眠品質下降，年終壓力、熬夜、飲食紊亂等，這些都會誘發「休止期掉髮（Telogen effluvium）」。壓力不是立刻掉，是延遲1-3個月才掉。

●頭皮乾燥≠真掉髮，但很「有感」：

冷空氣+暖氣，會使得頭皮乾、癢、發炎。 洗頭時脫落的毛髮更容易被注意到。

黃軒表示，有人認為頭皮屑多、癢，是因為毛囊死亡，其實是「環境刺激」，不是永久禿。

另外，帽子、圍巾不是凶手，有人認為戴帽子會禿。事實上，正常透氣、不長時間悶濕 ，不會造成掉髮。真正關鍵是拉扯、摩擦、流汗不清潔，才會造成落髮。

