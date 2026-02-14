健康網》年節飲食「吃錯節奏」很傷身 醫授3招顧腸胃

年節飲食不節制，恐增腸胃負擔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕年節餐桌上，火鍋、年菜、炸物、甜點輪番上陣，從除夕圍爐一路吃到初五，讓不少人假期還沒結束，身體就先「罷工」。不少民眾發現，過年期間特別容易出現腹脹、疲倦、胃悶、食慾異常等狀況，甚至連睡眠品質都跟著變差。台北美兆診所腸胃專科醫師王浩恩指出，年節飲食真正傷身的，往往不是某一餐吃得多，而是「連續多天高負荷，卻沒有給腸胃修復時間」。

年菜、美食輪番上陣 腸胃忙「做工」

很多人以為只有過年那幾天吃得多，應該還好，但王浩恩提醒，其實腸胃最怕就是連續3-5沒有休息的高油、高糖、高鹽飲食節奏。年節期間腸胃不適的民眾，很多並非暴飲暴食，而是「早餐還沒消化完，中午就接著聚餐，晚餐結束又來一輪消夜」。

這樣的飲食型態，容易讓肝臟、膽囊、胰臟長時間處於高負荷狀態，消化酵素與膽汁分泌來不及調節，容易引發腹脹、胃食道逆流、腸胃蠕動異常，甚至讓原本沒有症狀的人，也在年後健檢時發現肝指數或血脂悄悄上升。

王浩恩形容，年節飲食就像同時把「高速公路、巷弄小路、施工道路」全部打開，卻沒有交通管制。炸物、甜點、零食及含糖飲料同時進入體內，腸胃根本來不及消化與吸收。

他提醒，不是不能吃年菜，而是需要幫腸胃做分流，避免食物同時、持續湧進。若長時間沒有分流，消化系統容易出現「功能性疲勞」，人就會感到昏沉、沒精神，甚至吃得不多卻越來越累。

台北美兆診所腸胃專科醫師王浩恩形容，年節飲食就像同時把「高速公路、巷弄小路、施工道路」全部打開，卻沒有交通管制。（美兆診所提供）

年節飲食對策 不挨餓、不暴食

面對年節聚餐難以避免，王浩恩建議掌握3個原則，讓腸胃有喘息空間。

●第1招：餐與餐之間保留「修復時間」

每一餐之間至少保留4-5小時的消化空檔，讓腸胃完成上一餐的吸收與排空。

●第2招：年菜「拆組合」吃

高油脂主菜避免與甜點、含糖飲料同時攝取，可改在不同時段食用，降低腸胃同時間的高負擔。

●第3招：吃零食要設「停損點」

零食與點心容易在聚會聊天中，不知不覺吃過量，建議設定份量上限，並搭配白開水或無糖茶飲，減少消化壓力。

年後健檢常見3大異常 早在年節就埋下伏筆

王浩恩指出，根據美兆健檢診所臨床觀察，年後健檢最常出現的異常，往往集中在3個面向，肝功能指數升高、三酸甘油脂暴衝、以及空腹血糖失衡。這些數值變化，往往非單一餐造成，而是年節期間飲食節奏與作息紊亂累積的結果。

他也提醒，年節少了工作壓力干擾，更容易察覺身體反應，「哪些食物讓自己特別不舒服」、「吃完是否容易疲倦」、「消化速度是否變慢」。透過定期健康檢查，檢視腸胃、肝膽與代謝狀況，才能避免短暫放縱，變成長期負擔。

