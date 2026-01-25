自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》同樣運動量 壽命差19％？ 哈佛研究30年給答案

2026/01/25 14:01

運動長壽的秘訣，減重醫師蔡明劼建議，「混搭換著做」的效果竟然更好，慢跑累了，換成騎腳踏車或打網球；圖為情境照。（圖取自freepik）

運動長壽的秘訣，減重醫師蔡明劼建議，「混搭換著做」的效果竟然更好，慢跑累了，換成騎腳踏車或打網球；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想要活得久、活得健康，大家都知道要「運動」。減重醫師蔡明劼指出，比起十年如一日只做同一種運動，「混搭換著做」的效果竟然更好！

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，他引述哈佛大學團隊追蹤了超過11萬人長達30年，發現了關於運動長壽的3大秘密：

●大多數運動都能保命！
研究發現，無論是快走、慢跑、跑步、騎腳踏車、爬樓梯、划船、體操、網球還是重量訓練，幾乎所有類型的運動都能顯著降低死亡風險。所以，動起來就對了！

●運動量越多越好，但有「天花板」
運動量增加，死亡風險確實會隨之下降。不過，這個好處到了一個程度會進入「平原期」：​
總運動量達到約每週20MET小時（大約等於每週快走5-7小時）後，風險降低的效果就會趨於平緩。維持規律運動最重要，適量就能獲得巨大的健康效益，不需要把自己操到過度疲勞。

●運動越「多樣」，壽命越長！
這是本研究最特別的發現：即使總運動量一樣，做越多種不同運動的人，活得更久！。比起只做1種運動的人，運動種類最豐富的人（多樣性最高組），死亡風險額外降低了19%。不同運動對身體有不同的好處。例如：有助於提升心肺功能的「有氧運動」，搭配能強化肌肉骨骼的「重訓」，兩者結合的效果遠比單一運動來得全面。

因此，蔡明劼建議，別再只是一成不變地散步了，試著在運動清單中加入一點新花樣。像是散步之餘，每週加兩次重訓；慢跑累了，換成騎腳踏車或打網球；偶爾爬爬樓梯，也是一種很棒的混搭。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中