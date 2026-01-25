健康網》同樣運動量 壽命差19％？ 哈佛研究30年給答案

運動長壽的秘訣，減重醫師蔡明劼建議，「混搭換著做」的效果竟然更好，慢跑累了，換成騎腳踏車或打網球；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想要活得久、活得健康，大家都知道要「運動」。減重醫師蔡明劼指出，比起十年如一日只做同一種運動，「混搭換著做」的效果竟然更好！

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，他引述哈佛大學團隊追蹤了超過11萬人長達30年，發現了關於運動長壽的3大秘密：

●大多數運動都能保命！

研究發現，無論是快走、慢跑、跑步、騎腳踏車、爬樓梯、划船、體操、網球還是重量訓練，幾乎所有類型的運動都能顯著降低死亡風險。所以，動起來就對了！

​

●運動量越多越好，但有「天花板」

運動量增加，死亡風險確實會隨之下降。不過，這個好處到了一個程度會進入「平原期」：​

總運動量達到約每週20MET小時（大約等於每週快走5-7小時）後，風險降低的效果就會趨於平緩。維持規律運動最重要，適量就能獲得巨大的健康效益，不需要把自己操到過度疲勞。

​

●運動越「多樣」，壽命越長！

這是本研究最特別的發現：即使總運動量一樣，做越多種不同運動的人，活得更久！。比起只做1種運動的人，運動種類最豐富的人（多樣性最高組），死亡風險額外降低了19%。不同運動對身體有不同的好處。例如：有助於提升心肺功能的「有氧運動」，搭配能強化肌肉骨骼的「重訓」，兩者結合的效果遠比單一運動來得全面。

因此，蔡明劼建議，別再只是一成不變地散步了，試著在運動清單中加入一點新花樣。像是散步之餘，每週加兩次重訓；慢跑累了，換成騎腳踏車或打網球；偶爾爬爬樓梯，也是一種很棒的混搭。

