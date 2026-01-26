健康網》洗蔬果3大NG法 醫揭農藥反而吃下肚

草莓季來了！西園醫院蔬食醫師邱筱宸指出，清洗三部曲的首要動作，不去蒂頭、直接泡水5分鐘，可將水溶性農藥溶解；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕草莓季來了！看到紅通通的果實很療癒。西園醫院蔬食醫師邱筱宸指出，蔬果清洗有3大迷思，清水洗淨的效果其實超好，再搭配一些小工具就可以清得乾淨。

邱筱宸在臉書分享，用醫學角度，破解洗菜的迷思，尤其很多來自於網路上的偏方，但從科學原理來看，有時反而適得其反：

●不推薦用鹽水洗菜：

因為鹽水改變滲透壓，長時間浸泡會導致細胞脫水與結構受損，破壞了植物表皮的天然屏障，反而增加了水溶性農藥進入蔬果內部的風險！且鹽水洗過的菜，因脫水了，口感會變差。

●非必要別用小蘇打粉：

雖然弱鹼性的小蘇打能幫助分解部分酸性農藥，但通常需浸泡足夠時間才有效。對於嬌嫩的草莓或葉菜，容易造成損傷與風味流失，且對去除農藥的效果其實有限。

●不必清掉葡萄、藍莓上的白粉：

很多人看到果皮上的白粉，會拚命想把它洗掉，以為那是農藥殘留。其實那是果粉（Bloom），是植物天然的保護蠟，含豐富的花青素與營養，洗掉反而可惜。

邱筱宸表示，對付農藥的關鍵不靠化學分解，而是物理性的流動帶走，正確清洗也有3部曲：

●第一步─先浸泡：買回來的蔬果先不去蒂頭、不切，直接泡在水盆5分鐘，讓水溶性農藥溶解。

●第二步─後沖洗：這是最關鍵的一步！用細小的流動清水沖洗。

1.葉菜類：撥開葉面沖洗根部

2.凹凸果實（如草莓）：藉由沖刷帶走隙縫髒污（可搭配軟毛刷）。

●第三步─最後再去蒂切段：洗乾淨後才切除蒂頭或切段。如果在清洗前就切，髒水容易從刀口滲入果肉中心。

