健康網》父母避免對子女過度付出 專家建議區分2事

犯下弒親案的廖嫌落網後被警方移送；警方發現在案發後，恍神失魂遊蕩新莊一帶45小時。（記者吳仁捷攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近日新北發生一件人倫悲劇：一名廖姓男子向靠著賣蔥油餅維生的年邁雙親討錢不成，竟持刀殺害父母後逃逸，並在短時間內落網。心理師張榮斌在臉書粉專「張榮斌心理師的運動處方箋」談他的看法：看到新聞時，我覺得很難受、心疼，但我們還是該想想為什麼持續付出的父母常會培養出放縱的人？

張榮斌表示，類似的案件有相似的模式：一方付出，另一方索取；一方犧牲，另一方放縱。當父母不斷為子女解決問題、承擔後果時，無條件的付出和犧牲會破壞關係的平衡，子女就沒有機會發展責任感。

請繼續往下閱讀...

同時引用報導片段說明，廖嫌在審訊中聲稱自己「從小被打罵到大，已經忍很久了」。這種受害者心態是他為自己行為辯護的方式。將自己的問題歸咎於他人，認為世界對自己不公平，合理化自己的行為。

而過度付出的父母往往在子女面前帶著愧疚，認為自己應該為孩子的不幸負責。這種內疚感使他們更難設定界限。這個過程逐漸形成惡性循環：「子女遇到挫折→父母介入解決→子女能力無法發展→遭遇更多挫折→更加依賴父母。」

父母如何避免因過度付出而培養出放縱的子女？張榮斌認為，關鍵在於建立健康的界限。這不是停止關愛，而是區分「支持」和「替代」。支持是幫助子女發展解決問題的能力；替代則是直接為他們解決問題。當子女已經成年，父母需要逐漸放手，即使這意味著子女會經歷短期的不適或失敗。

健康的家庭關係中，每個成員都有自己的責任和界限。父母的角色應隨著年齡變化而調整，從保護者逐漸轉變為顧問和支持者。「在這起悲劇裡，無條件的父母之愛逐漸扭曲成一把鋒利的刀，最終斬斷的不僅是血脈親情，更是廖嫌生而為人的最基本良知，連抱歉都不會了。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法