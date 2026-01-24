限制級
健康網》從杏仁核到前額葉 精神科醫拆解霍諾德大腦運作
〔健康頻道／綜合報導〕傳奇攀岩家霍諾德尚未攀101已掀起高度關注。精神科醫師楊聰財指出，霍諾德本人在Podcast節目上表示，這並非他天生異稟，而是長期練習的結果，「只要對某種刺激接觸得夠多，你就會脫敏。所以不是我的杏仁核不運作，而是那種程度的刺激還不足以觸發它。」
不過，霍諾德的傳奇故事，已讓「杏仁核」成為網路熱門關鍵字。楊聰財表示，杏仁核主要做3件事情：
●快速掃描危險：
對高度、速度、失控、表情、聲音、疼痛的預期特別敏感；反應速度極快，常常在你「想清楚之前」就先啟動。
●啟動身體反應：
心跳加快、肌肉緊繃、呼吸變淺；透過下視丘，讓自律神經系統動起來。
●標記記憶：
讓「恐怖經驗」更容易被記住（避免下次再犯）。
楊聰財剖析霍諾德。他認為，霍諾德的前額葉對「高度、攀爬、失足風險」有極強的控制與預測能力，也就是。不過，霍諾德在訓練高度情境上專一，並不代表他對所有事情都不怕。
再來探討霍諾德不怕死嗎？楊聰財表示，霍諾德再三強調自己極度重視安全，對於不確定、沒把握的路線會直接放棄，真正讓他恐懼的是「準備不足」。
