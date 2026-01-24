自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

頭髮長出並非靠推擠！教科書全寫錯 專家揭密毛囊「拉力機制」

2026/01/24 16:37

最新研究發現，人體頭髮生長並非由根部向上推擠，而是由周圍組織產生的「隱形拉力」將髮幹拉出皮膚。這項發現推翻了教科書的傳統認知，可望為脫髮治療與再生醫學開拓新路。（情境照，圖取自freepik）

最新研究發現，人體頭髮生長並非由根部向上推擠，而是由周圍組織產生的「隱形拉力」將髮幹拉出皮膚。這項發現推翻了教科書的傳統認知，可望為脫髮治療與再生醫學開拓新路。（情境照，圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人飽受落髮與禿頭困擾，但人類對「頭髮如何長出來」的理解可能從一開始就錯了。長期以來，生物教科書主張頭髮是由髮根細胞分裂產生的「推力」送出頭皮，但最新研究推翻了這項百年假設，發現頭髮其實是被周圍組織「拉拔長大」的。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，由倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University of London）與全球化妝品巨頭萊雅（L’Oréal）研發團隊組成的聯合小組，利用先進的「3D即時影像技術（Live 3D imaging）」，觀測實驗室培養的人體活體毛囊。研究發現，毛囊中包圍髮幹的「外根鞘（Outer root sheath）」細胞會以「向下螺旋」的方式移動，進而產生一股向上的強大拉力。

研究共同領銜作者塞凱拉（Inês Sequeira）博士指出，頭髮生長的過程就像一場精密的編舞，周圍組織的作用如同一個「微型馬達」，主動將頭髮向上拉升。為了證實這點，團隊在實驗中阻斷了毛囊內的細胞分裂，結果頭髮仍以幾乎相同的速度持續生長；然而，當研究人員干擾一種名為「肌動蛋白（Actin）」的收縮蛋白質時，頭髮生長率瞬間暴跌超過80％。

這項發表於國際權威期刊《自然通訊（Nature Communications）》的發現，徹底改變了科學界對毛囊力學的看法。電腦模擬數據進一步證實，若沒有這股由外層細胞協調產生的「拉力」，僅靠細胞分裂產生的推力，根本無法支撐頭髮生長的真實速度。

脫髮治療新路徑　未來可望針對「物理環境」投藥

萊雅高級研究團隊負責人波許洛格（Thomas Bornschlögl）表示，這項新觀點為頭髮功能障礙與藥物測試開闢了全新路徑。目前脫髮治療多聚焦於生化或激素調節，但這項發現顯示，毛囊的「物理力學環境」同樣是維持健康生長的命門。

研究人員認為，這項技術若能通過人體驗證階段，未來精準醫療可望設計出針對毛囊物理收縮力的治療方案。此外，該研究開發出的3D縮時顯微鏡技術，也能用於即時測試不同生髮藥物的療效，為全球數億名受脫髮困擾的患者帶來全新的治療曙光。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中