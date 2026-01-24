頭髮長出並非靠推擠！教科書全寫錯 專家揭密毛囊「拉力機制」

最新研究發現，人體頭髮生長並非由根部向上推擠，而是由周圍組織產生的「隱形拉力」將髮幹拉出皮膚。這項發現推翻了教科書的傳統認知，可望為脫髮治療與再生醫學開拓新路。（情境照，圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人飽受落髮與禿頭困擾，但人類對「頭髮如何長出來」的理解可能從一開始就錯了。長期以來，生物教科書主張頭髮是由髮根細胞分裂產生的「推力」送出頭皮，但最新研究推翻了這項百年假設，發現頭髮其實是被周圍組織「拉拔長大」的。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，由倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University of London）與全球化妝品巨頭萊雅（L’Oréal）研發團隊組成的聯合小組，利用先進的「3D即時影像技術（Live 3D imaging）」，觀測實驗室培養的人體活體毛囊。研究發現，毛囊中包圍髮幹的「外根鞘（Outer root sheath）」細胞會以「向下螺旋」的方式移動，進而產生一股向上的強大拉力。

研究共同領銜作者塞凱拉（Inês Sequeira）博士指出，頭髮生長的過程就像一場精密的編舞，周圍組織的作用如同一個「微型馬達」，主動將頭髮向上拉升。為了證實這點，團隊在實驗中阻斷了毛囊內的細胞分裂，結果頭髮仍以幾乎相同的速度持續生長；然而，當研究人員干擾一種名為「肌動蛋白（Actin）」的收縮蛋白質時，頭髮生長率瞬間暴跌超過80％。

這項發表於國際權威期刊《自然通訊（Nature Communications）》的發現，徹底改變了科學界對毛囊力學的看法。電腦模擬數據進一步證實，若沒有這股由外層細胞協調產生的「拉力」，僅靠細胞分裂產生的推力，根本無法支撐頭髮生長的真實速度。

脫髮治療新路徑 未來可望針對「物理環境」投藥

萊雅高級研究團隊負責人波許洛格（Thomas Bornschlögl）表示，這項新觀點為頭髮功能障礙與藥物測試開闢了全新路徑。目前脫髮治療多聚焦於生化或激素調節，但這項發現顯示，毛囊的「物理力學環境」同樣是維持健康生長的命門。

研究人員認為，這項技術若能通過人體驗證階段，未來精準醫療可望設計出針對毛囊物理收縮力的治療方案。此外，該研究開發出的3D縮時顯微鏡技術，也能用於即時測試不同生髮藥物的療效，為全球數億名受脫髮困擾的患者帶來全新的治療曙光。

