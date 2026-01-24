自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》托嬰中心「共菌效應」 研究：比待在家裡「好菌」多多

2026/01/24 18:11

很多家長怕孩子進托嬰中心成「細菌分享」。一份由義大利期刊研究發現，在這個場域傳播得最成功的菌種，往往是幫助消化母乳或副食品的細菌或常見於健康嬰兒腸道的菌種。（示意圖，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕托嬰中心的「同學」不只是「共學」還「共菌」。科普專家葉綠舒引述《自然》（Nature）的一篇大型期刊指出，嬰兒進入托嬰中心後的短短一個月內，同班孩子的腸道菌開始變得比較像；到了大約三個月後，孩子腸道中來自托嬰中心「同學」的細菌比例（28%）甚至超過來自家庭的比例（20%）。

葉綠舒在《方格子》發表，孩子腸道菌還沒穩定的階段，與同齡孩子長時間相處的結果，就是會自然形成一個「細菌交換的社交網絡」。而這個「細菌分享」，就算每天都有消毒，也不可能完全阻止。而這個「細菌分享」，就算每天都有消毒，也不可能完全阻止。

這項研究追蹤了義大利3間公立托嬰中心的43位首次進入托嬰中心的嬰兒（入園時中位數年齡為10個月）以及他們的家庭成員（父母、兄弟姊妹）、托育人員、少量寵物，總共 134人。

針對43個嬰兒，研究團隊幾乎每週都採樣。追蹤時間從入園前一直到暑假，而其他人則是挑選四個時間點：入園前、第一學期、第二學期、暑假後。

葉綠舒指出，家長不用太緊張，研究團隊發現，在托嬰中心傳播得最成功的菌種，往往是幫助消化母乳或副食品的細菌或常見於健康嬰兒腸道的菌種（比菲多菌、擬桿菌），這些菌種並不是造成急性感染的病原菌。這些細菌之所以能留下來，是因為它們「適合」嬰兒的腸道環境，與托嬰中心環境髒不髒關係不大。

葉綠舒解釋，也就是說，在托嬰中心，因為孩子在那裡和其他孩子一起生活，自然而然地就會分享細菌。就算是把嬰兒留在家裡自己帶，還是會從家人身上得到這些細菌。研究也發現，有兄弟姊妹的嬰兒，他們的腸道菌通常更早變得多樣。所以家長不用焦慮，更無需意追求「多接觸細菌」或要求比正常的清潔與消毒頻率更高的消毒行為，都屬於矯枉過正，對人對己都沒有好處。

另外，葉綠舒指出，孩子的身體，是在真實生活中慢慢學會與微生物共存的；而托嬰中心，也是其中一個很真實、也很日常的生活場景。研究也發現，嬰兒在使用抗生素後，會更容易從「同學」身上獲得新的菌株來補充受損的菌群。也就是說：托嬰中心的「共菌」機制可能有助於嬰兒菌群在受損後（如生病吃藥）的恢復。想到有些成人因為服用抗生素造成菌群出問題，最後甚至要做菌群移植才能重建，或許可以考慮用嬰兒的方式。

