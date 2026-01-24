自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》「不是勇敢，是不會怕」 透視徒手攀101霍諾德大腦之秘

2026/01/24 15:21

健康網》「不是勇敢，是不會怕」 透視徒手攀101霍諾德大腦之秘

美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）在10年前曾接受南卡羅來納醫學大學相關檢測與研究，發現他的大腦構造與反應確實異於常人。（Netflix提供）

〔健康頻道／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）原訂今（24）日要徒手攀爬101，因上午雨勢不停，恐造成岩壁濕滑 ，順延至明（25）日舉行。根據南卡羅來納醫學大學的神經科學家簡．約瑟夫（Jane Joseph）曾對霍諾德進行了功能性磁共振成像（fMRI）掃描，結果顯示他的大腦構造與反應確實異於常人。

霍諾德在10年前接受功能性磁共振（fMRI）檢測結果，發現他在看恐怖、暴力、危險影像時的大腦反應，其大腦的杏仁核幾乎沒有啟動反應，與其他的攀岩者有顯著差異，當時，簡．約瑟夫指出，霍諾德對恐懼反應極低、專注力與耐心極高，在獎勵之下可能需要更高強度刺激才能被啟動。此外，fMRI顯示霍諾德的恐懼迴路（fear circuitry）呈現「功能異常／反應極低」。

PanSci 科學新聞網》衛教資料指出，杏仁核與相關的區域結合而成的網絡，對於動機而言也很重要，其中一個特別重要的區域是前扣帶皮質（anterior cingulate cortex），該區域連接了負責注意力引導、思考事物、情緒調節和其他功能的部位。此外，在產生興奮或慾望時，杏仁核和海馬迴都會非常活躍。

根據維基百科衛教資料，杏仁核又名杏仁體，位於側腦室下角前端的上方，海馬體旁回溝的外側，頂部與尾狀核的末端相連。杏仁核是邊緣系統的皮質下中樞，有調節內臟活動和產生情緒的功能，可引發急性壓力反應，讓動物能夠挺身而戰或是逃離危險。杏仁核可以產生情緒激勵，從而增強記憶，使人人注意到該次經驗中最重要的細節。

杏仁核體積不大，但對情緒反應十分重要，尤其是恐懼。當動物個體遭遇傷害性刺激，大腦中杏仁核的特定區域會「因為學會害怕」，從而產生恐懼的記憶。杏仁核是情緒學習和記憶的重要結構。和海馬體一樣，杏仁核對新異刺激出現朝向反應，破壞兩側杏仁核的動物，對新異視覺刺激的朝向反應大為降低，缺乏對恐懼事件的辨識和反應。具有情緒意義的刺激會引起杏仁核電活動的強烈反應，並形成長期的痕跡儲存於腦中。

