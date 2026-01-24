自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

生產事故下降了 台灣孕產婦死亡率仍輸日、韓

2026/01/24 15:09

國內生產事故救濟案件降到近7年新低，但孕產婦死亡率仍高於日、韓。（美聯社）

國內生產事故救濟案件降到近7年新低，但孕產婦死亡率仍高於日、韓。（美聯社）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內生產事故救濟案件降到近7年新低，但孕產婦死亡率仍高於日、韓。專家直言，在高齡產婦越來越多的時代，救濟件數仍能下降並不容易，背後是產科醫療體系長期累積的努力，但也凸顯母嬰安全還有未竟之路，轉診制度、偏鄉產科與預防醫療，仍是挑戰。

衛福部今（24日）公布最新生產事故救濟報告，2024年核准救濟案件260件，創近7年新低，其中孕產婦死亡救濟13件，與前一年持平，並列近五年最低。

「如果只是出生數下降，事故救濟件數不會掉這麼多！」台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈分析，2022至2024年間出生數僅小幅下降，但生產事故救濟案件卻減少約10％，救濟案件下降雖與少子化有關，但若只是出生數減少，事故件數不至於大幅下滑，顯示政府與醫療端推動產後大出血整合照護、肺栓塞預防等措施，已開始發揮效果。

不過從國際比較來看，2023年台灣每10萬名活產的孕產婦死亡率約12人，高於日本的3.6人，也略高於韓國的10人。黃建霈認為，部分基層診所因生產量減少，傾向留住產婦，但高風險孕婦若未及早轉診，等到狀況惡化才轉院，往往已錯失時機；加上少子化導致部分產科院所退場，偏鄉首當其衝，一旦產科據點消失，孕產風險反而升高；政府應建立更完善的轉診誘因，讓高風險孕婦提早被接住，而不是等到出事才補救。

衛福部分析，孕產婦死亡主要原因包括產後大出血、肺栓塞與羊水栓塞，新生兒重大傷害則多與腦部缺氧或出血相關。黃建霈說，產後大出血發生率約2至3%，多數可控，但肺栓塞與羊水栓塞雖罕見，死亡率卻極高，且隨高齡孕產增與飲食生活型態改變，近年台灣案例明顯增加。以肺栓塞為例，發生率約千分之一、死亡率約3％至5%；羊水栓塞發生率約萬分之一，死亡率接近80%。

黃建霈也提到，「胎兒死亡」仍占生產事故救濟案件過半，除臍帶意外等不可控因素外，妊娠糖尿病與妊娠毒血症若未及時處置，也可能大幅提高風險。他強調，適齡生育、在健康狀態下孕產，仍是降低風險的一大關鍵。

