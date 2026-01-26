自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》趁寒假認真護膚！醫談危險三角區 擠了恐感染

2026/01/26 14:36

1

皮膚科醫師宋奉宜提醒青少年如何保護肌膚，並且提醒不可做的事。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

皮膚科醫師宋奉宜提醒青少年如何保護肌膚，並且提醒不可做的事。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕考生熬夜爆痘、速效偏方反覆刺激，反而讓皮膚更敏感；結束考試後放寒假，正好能調整作息與心情，愛護肌膚。皮膚科醫師宋奉宜提醒：危險三角區不能亂擠，口服A酸必須嚴密監控，痘疤預防靠「控炎、減少刺激」共同提醒。透過皮膚健檢與顯微照相持續追蹤、反覆比對，才能確保短期改善不換來長期風險，真正守護健康美肌。

青春痘看似普通 實則有風險

學測結束後，皮膚科門診開始湧入因熬夜、壓力而爆痘的考生。青春痘看似平常，實際上是慢性的皮膚發炎疾病。美國皮膚科醫學會（AAD）指引指出，約 85% 青少年曾受其困擾，且不少人會延續到成人甚至中年。

中華民國美容醫學醫學會常務理事、資深皮膚科醫師宋奉宜提醒：從過去的類固醇濫用到現在把口服A酸當保養品，臨床上真正可怕的並不是「我又長了青春痘」，而是缺乏客觀證據下反覆嘗試偏方與速效療法。民眾因為盲目追逐速效、反覆嘗試偏方導致皮膚屏障受損、發炎反覆的例子層出不窮。醫療上真正安全的健康原則永遠只有一個：以皮膚健檢為底線，持續追蹤、反覆比對，才能確保任何短期美麗都不會帶來長期風險。

「危險三角區」亂擠恐嚴重感染

首先，很多人習慣在鏡子前擠痘痘，但是在醫師眼中這是高風險行為。臉部鼻根到兩側嘴角的區域稱為「危險三角區」，此處靜脈血管路徑複雜，與頭頸部深層循環相互連通。若在未消毒情況下擠壓破皮，細菌可能趁機入侵，引發更嚴重的腦部或肺部感染。宋奉宜醫師提醒民眾，如果發現以下警訊，請立即就醫：

●局部紅腫快速擴大。

●疼痛或燒灼感加劇。

●伴隨發燒、呼吸不適或全身不舒服。

「山寨痘痘」皮膚可能在替內臟求救

宋奉宜表示，治療的前提永遠是正確診斷。皮膚常是內科問題的鏡子：臨床上經常看到的紅腫顆粒並不都是青春痘。例如腎功能異常或糖尿病、高血壓患者，可能出現外觀像痘痘、卻伴隨劇癢的皮疹。如穿透性皮膚炎（Acquired Perforating Dermatosis, APD）本質是系統性疾病的皮膚表現，如果你發現以下特徵，請不要只依靠痘痘藥物或美容療程，應該回到醫療系統做完整評估：

●劇烈搔癢。

●全身廣泛分布。

●合併水腫、膚色灰暗或快速惡化。

只有透過健檢與皮膚監測紀錄，能提供醫師更多證據，避免誤判與延誤。

口服A酸非神藥 需醫師指示使用

口服A酸（Isotretinoin）是治療中重度痤瘡的重要處方藥，能降低皮脂分泌、改善角質阻塞並減少組織發炎。宋奉宜醫師提醒，A酸本質上是劇藥，不是保養品，民眾絕對不應該自行購買使用。

目前已知A酸的常見風險包括：

●黏膜乾燥：嘴唇乾裂、乾眼、鼻腔出血等。

●生理指標變動：肝功能或血脂可能上升，需抽血追蹤。

●核心禁忌：高度致畸胎風險，孕期與哺乳期絕對禁用。

面對A酸這種藥物，科學的正確態度應該是：用藥前充分溝通、用藥中嚴密追蹤，持續搭配膚況紀錄，才能確保健康沒有受損。

拒絕月球表面 痘疤預防的核心：控炎、減少刺激

痘疤多半來自兩件事：發炎拖太久造成的深部傷害，或是擠壓、搔抓、亂用酸類或刺激性產品等二次破壞。宋奉宜醫師提醒民眾，想要預防痘疤，重點不在事後補救，而在發炎期就精準控制。

臨床上的預防實務三步驟包括了：

1. 控制發炎：發炎期應避免擠壓與過度去角質。

2. 基礎護理：溫和清潔、正確保濕、確實避曬以降低色素沉澱。

3. 及早介入：在痘痘尚未惡化成囊腫或結節前盡早就醫，以縮短發炎時間。

科學護理SOP如何建立你的「顯微照相」皮膚檔案？

美容與醫學上許多「立刻變亮、變平滑」的後果往往是刺激後短暫水腫或緊繃發亮。要想避免這種短多長空，請務必將皮膚健檢的照相過程納入日常管理：

●固定條件：同位置、同光源、同角度以確保紀錄準確。

●固定頻率：每 1~2 週一次，方便追蹤比對。

●反覆比對：觀察粉刺栓塞是否下降、紅腫是否縮小，以及最關鍵的皮膚顯微結構（皮溝與皮丘）是否逐步恢復。醫療永遠是有證據才有比對、修正機會；經由對照治療前後結果才能真實判斷你的作法是在救皮膚，還是「越修越亂」。

別讓急診成為你的痘痘救火隊

宋奉宜最後提醒民眾，青春痘是慢性發炎問題，應在門診做長期規劃治療。若只是因隔天要見人就衝急診要求打「痘痘針（類固醇）」，不僅未必得到合適處置，也可能排擠真正需要急救的病人。正確就醫與資源分配，本身就是科學素養的展現。「依靠邏輯，依靠證據，才能長久健康美麗。」

宋奉宜強調，青春痘的處理應該以健康為核心原則，不應該是一場只追逐短期速效的冒險實驗。請放下「一夜見效」的幻想，建立皮膚健檢（顯微照相）的追蹤習慣，用持續紀錄與反覆比對做決策，才能確保短期改善不以長期敏感與痘疤為代價。證據護航，才是真正經得起時間考驗的健康美肌。

