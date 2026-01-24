不是靠止痛或換關節！科學家找到關節退化「老化開關」

史丹佛大學研究揭示，透過抑制老化酵素「15-PGDH」可誘導關節軟骨自行再生，為退化性關節炎患者提供非手術的新治療路徑。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕膝蓋疼痛與關節退化是高齡化社會中極為普遍的健康痛點。許多患者長期忍受慢性疼痛並依賴止痛藥，最終往往必須接受風險較高的人工關節置換手術，對於不願或無法動刀的病患而言，治療選擇極為有限。

根據科學網站《Science Daily》報導，史丹佛大學醫學院的一項最新研究顯示，科學團隊透過抑制人體內一種特定的老化酵素，成功誘導受損的退化軟骨重新生長。這項發現為關節炎治療提供了「非手術」的新路徑。

請繼續往下閱讀...

研究鎖定了一種名為「15-PGDH」的蛋白質，它被醫學界歸類為驅動組織衰老的「gerozyme（老化酵素）」。研究發現，15-PGDH 的水平會隨年齡增長而倍增，導致組織修復能力喪失。透過藥物阻斷該酵素，能促使現有的軟骨細胞「重新編碼（Reprogramming）」，從發炎退化狀態轉化為具備生產能力的年輕狀態，且無需依賴外部幹細胞。

在針對老年小鼠的實驗中，治療後的膝關節出現了光滑且具備緩衝功能的「透明軟骨」增生，顯著提升了運動能力。更具臨床相關性的是，在人類膝關節置換手術取得的組織樣本中，當暴露於該抑制劑時，同樣觀察到了軟骨再生的早期修復跡象。

邁向臨床應用 若通過驗證有望取代人工關節

目前，這類老化酵素抑制劑的口服版本已在針對「肌肉無力」的第一期臨床試驗中評估其安全性，初步結果顯示對人體安全。然而，針對「關節再生」的專門試驗尚未正式啟動。研究團隊強調，若後續臨床證實安全有效，未來患者可能只需透過簡單的藥錠或局部注射即可治療。

研究人員也提醒，此方法的長期成效與安全性仍需在更大規模的臨床試驗中確認，包括不同病程階段患者的反應差異，以及抑制劑對其他器官的長期影響。

這項由史丹佛大學醫學院領銜、布勞（Helen Blau）教授主導的突破性研究，已正式發表於國際權威期刊《Science》。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法