自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

不是靠止痛或換關節！科學家找到關節退化「老化開關」

2026/01/24 13:44

史丹佛大學研究揭示，透過抑制老化酵素「15-PGDH」可誘導關節軟骨自行再生，為退化性關節炎患者提供非手術的新治療路徑。（圖取自Freepik）

史丹佛大學研究揭示，透過抑制老化酵素「15-PGDH」可誘導關節軟骨自行再生，為退化性關節炎患者提供非手術的新治療路徑。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕膝蓋疼痛與關節退化是高齡化社會中極為普遍的健康痛點。許多患者長期忍受慢性疼痛並依賴止痛藥，最終往往必須接受風險較高的人工關節置換手術，對於不願或無法動刀的病患而言，治療選擇極為有限。

根據科學網站《Science Daily》報導，史丹佛大學醫學院的一項最新研究顯示，科學團隊透過抑制人體內一種特定的老化酵素，成功誘導受損的退化軟骨重新生長。這項發現為關節炎治療提供了「非手術」的新路徑。

研究鎖定了一種名為「15-PGDH」的蛋白質，它被醫學界歸類為驅動組織衰老的「gerozyme（老化酵素）」。研究發現，15-PGDH 的水平會隨年齡增長而倍增，導致組織修復能力喪失。透過藥物阻斷該酵素，能促使現有的軟骨細胞「重新編碼（Reprogramming）」，從發炎退化狀態轉化為具備生產能力的年輕狀態，且無需依賴外部幹細胞。

在針對老年小鼠的實驗中，治療後的膝關節出現了光滑且具備緩衝功能的「透明軟骨」增生，顯著提升了運動能力。更具臨床相關性的是，在人類膝關節置換手術取得的組織樣本中，當暴露於該抑制劑時，同樣觀察到了軟骨再生的早期修復跡象。

邁向臨床應用　若通過驗證有望取代人工關節

目前，這類老化酵素抑制劑的口服版本已在針對「肌肉無力」的第一期臨床試驗中評估其安全性，初步結果顯示對人體安全。然而，針對「關節再生」的專門試驗尚未正式啟動。研究團隊強調，若後續臨床證實安全有效，未來患者可能只需透過簡單的藥錠或局部注射即可治療。

研究人員也提醒，此方法的長期成效與安全性仍需在更大規模的臨床試驗中確認，包括不同病程階段患者的反應差異，以及抑制劑對其他器官的長期影響。

這項由史丹佛大學醫學院領銜、布勞（Helen Blau）教授主導的突破性研究，已正式發表於國際權威期刊《Science》。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中