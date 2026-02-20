春節狂打麻將追劇 醫警告：眼睛比你還累 恐乾眼症上身

過年聚會不少，在一起打牌、玩麻將或者是追劇，遠見眼科醫師張芯瑜表示，長時間近距離盯著牌面，加上室內環境與吸菸等刺激，都是造成春節「眼睛過勞」的隱形殺手；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節連假，不少民眾聚在一起打麻將、追劇，一坐就是好幾個小時，牌桌上歡笑不斷，但不少人也發現，打到後來眼睛乾澀、酸脹、疲勞，甚至出現刺痛不適。眼科醫師提醒，長時間近距離盯著牌面，加上室內環境與吸菸等刺激，都是造成春節「眼睛過勞」的隱形殺手。

遠見眼科醫師張芯瑜表示，許多人在高度專注看牌、算台數時，眨眼次數會明顯下降。一般人在聊天、逛街時，每分鐘大約會眨眼10到15次，但當專注看牌或螢幕時，眨眼次數可能只剩下每分鐘5次。她形容眨眼如「雨刷」，負責將淚液平均分布在眼睛表面，當雨刷刷得太慢，水分蒸發過快，眼睛自然就容易乾澀不適。

請繼續往下閱讀...

除了眨眼次數減少，室內環境也是一大關鍵。張芯瑜指出，冬天若開暖氣或除濕機，室內濕度下降，會加速淚液蒸發；若牌桌旁有人吸菸，煙霧中的懸浮微粒與化學刺激物，更容易附著在眼睛黏膜與結膜上，引發刺激與發炎反應。她形容，這種情況就像在燒金紙旁邊待久了，眼睛自然會不舒服，若又長時間盯著牌面，影響會更加明顯。

長時間近距離用眼，除了乾眼問題，還可能造成睫狀肌疲乏。張芯瑜解釋，睫狀肌就像相機的對焦馬達，看近距離時必須持續收縮對焦，若連續盯著牌桌達10小時以上，肌肉長時間緊繃，容易出現眼睛酸痛、脹痛，甚至抬頭看遠方時一時對不到焦，部分民眾還會出現短暫「鬥雞眼感」，都是睫狀肌疲勞的表現。

那打麻將或追劇該多久休息一次才好？張芯瑜建議可遵循「20－20－20法則」，也就是每使用眼睛20分鐘，就休息20秒，並看向20英尺（約6公尺）以外的遠方。不過她也坦言，實際打牌時很難精準計時，建議至少每30分鐘起身一次，去倒水、上廁所、洗手、伸展筋骨，打破長時間近距離用眼的惡性循環。

若只是單純眼睛疲勞，閉目休息後通常可自行緩解；若出現乾澀、灼熱、異物感等乾眼症狀，可透過熱敷與人工淚液改善。不過，張芯瑜提醒，春節期間若出現「視力突然下降」、「頻繁閃光」、「像窗簾遮住視野」等症狀，可能與視網膜破洞或剝離有關，應立即就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法