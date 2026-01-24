忘記吃藥、亂調劑量 藥師到宅揭長者用藥盲點

專業藥師深入社區與家庭，提供到宅藥事照護服務，進行藥物諮詢、協助長輩正確服藥，轉介長照與心理支持等整合資源等服務。（食安處提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣邁入超高齡社會，高齡人口快速增加，伴隨多病共存、重複用藥及不當用藥等風險，藥品支出持續攀升。台中市推動弱勢家庭及獨居老人藥事照護計畫，發現「規律使用5種以上藥物或一天需服用9至12顆藥品的長者」，以及「獨居且罹患2種以上慢性病者」占最大宗，凸顯長者對專業用藥整合服務的迫切需求。

台中市65歲以上人口已接近50萬人，占全市人口超過17%。市府整合四大藥師（生）公會，由衛生局爭取中央經費，招募專業藥師深入社區與家庭，提供到宅藥事照護服務，包括藥物諮詢、用藥衛教，協助長輩正確服藥，並視需求轉介居家醫療、長照與心理支持等整合資源。

台中市食品藥物安全處長傅瓊慧表示，該計畫已執行14年，去年共有126名藥師投入服務，實際收案299人，總訪視人次達847人，平均每位個案面臨3.5項醫療或用藥問題。

收案以高風險長者為主，其中「多重用藥族群」占38.1%，「獨居且多重慢性病者」占36.8%，兩類合計近75%；不少個案同時患有高血壓、糖尿病及高血脂，首次訪視時平均用藥品項高達7.41項，多重用藥情形普遍。

藥師訪視也發現，用藥問題不僅源自藥物本身，超過六成與健康識能不足、生活型態或服藥行為有關，包括忘記服藥、未依醫囑調整劑量、藥品存放不當，甚至不清楚如何處理家中餘藥。此外，不少個案屬於弱勢或「老老相顧」家庭，由年邁配偶擔任主要照顧者，照護壓力與健康風險同步增加。

參與計畫的藥師許青育指出，藥師透過藥物盤點與整合，協助辨識重複或不必要用藥，並與醫師溝通調整處方，搭配循序衛教與行為引導，幫助長者建立正確服藥習慣。

傅瓊慧表示，多數個案經1至3次訪視後，用藥品項逐步下降，超過9成的藥物相關問題獲得改善，有效降低藥物不良反應風險與醫療資源浪費。藥師同時扮演資源連結者，約三分之一個案獲轉介送餐、復康巴士、社工訪視或輔具申請等社福服務，讓照護延伸至生活與心理層面。

不過，傅瓊慧也坦言，仍有超過一成長者因閱讀障礙無法理解藥袋資訊，顯示未來需加強圖像化、友善易讀的衛教方式；此外，「老老相顧」比例逐年攀升，照顧者支持系統仍有待強化，才能因應高齡化社會帶來的長期照護挑戰。

藥師居家訪視發現，長者忘記服藥、未依醫囑調整劑量、藥品存放不當。（食安處提供）

