健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

智慧監測臨終前一日 竹縣SBIR扶持的滙嘉健康捧回國際雙金

2026/01/24 12:12

滙嘉健康董事長、也是新竹縣醫療器材商業同業公會副理事長楊淑貞（右），近日跟理事長蕭文昌（左）一起拜會縣長楊文科（中），分享在縣府輔導下，新竹縣在智慧健康與人工智慧領域的國際競爭力。（取自竹縣府官網）

滙嘉健康董事長、也是新竹縣醫療器材商業同業公會副理事長楊淑貞（右），近日跟理事長蕭文昌（左）一起拜會縣長楊文科（中），分享在縣府輔導下，新竹縣在智慧健康與人工智慧領域的國際競爭力。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府透過地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）輔導出的新創企業「滙嘉健康生活科技（股）公司」，研發出能準確預測臨終前最後1天的智慧監測系統，甚至能提前3到4個小時就發出預警，已經幫多個家庭掌握住重要時刻，得以陪伴親人走完人生最後一程。目前已累積數百個臨床研究案例，並計畫發表相關學術論文，榮獲2025年亞太資通訊科技大賽（APICTA）「AITechnology of the Year」與「Health & Wellbeing」雙金牌。

滙嘉健康董事長、也是新竹縣醫療器材商業同業公會副理事長楊淑貞，近日跟理事長蕭文昌一起拜會縣長楊文科，分享新竹縣在智慧健康與人工智慧領域的國際競爭力，並爭取配合長照3.0智慧輔具租賃服務，結合縣府輔具中心資源，提供鄉親更多元的居家照護。

楊淑貞說，前述臨終日預測技術的開發，源自她錯過父親離世的遺憾，未來還計畫延長預測時間，好協助更多長輩能及時完成心願。

她說，他們公司的「nFOPT®非侵入性光纖生理監測技術結合生成式AI的智慧照護系統」已導入全台超過520家醫療和照護機構，包含醫院、長照機構、失智照護單位、日照中心、月子中心、婦產科與托嬰中心。透過高解析連續性生理數據監測，結合AI有效提升照護效率與早期風險預警能力，可延伸應用於居家照顧、或在宅住院服務，讓院內、外的照護無縫接軌，具可跨越臨床醫療、長照服務、睡眠醫學、急重症監測以及安寧照護等多元場域的深度應用價值。

新竹縣府透過地方型SBIR計畫，輔導出結合生成式AI、在國際發光的智慧科技照護系統開發業者。（取自竹縣府官網）

新竹縣府透過地方型SBIR計畫，輔導出結合生成式AI、在國際發光的智慧科技照護系統開發業者。（取自竹縣府官網）

