自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》減少酒精全球運動 醫解析「清醒好奇」

2026/01/25 19:36

國外推崇減量攝取酒精，廠商也發表無酒精飲品打入市場。示意圖。（圖取自freepik）

國外推崇減量攝取酒精，廠商也發表無酒精飲品打入市場。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人注意到貨架上出現不少無酒精飲料。近年全球青少年減少攝取酒精的風氣日漸盛行，新名詞「Sober Curious（清醒好奇）」也廣為流傳。衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏透過論文，說明可以透過完全不碰酒精，來了解自己的身體變化。

李俊宏表示，這幾年無酒精啤酒或相關飲品的銷量持續成長，社會環境與文化觀念的改變，也讓人重新檢視自己與酒精的關係，美國心理學會這篇文章就在介紹這個近年來正在全球範圍內擴散的運動：「Sober Curious（清醒好奇）」，它並不主張戒酒，也不強調酒精成癮的臨床治療，而是提出一種溫和、個人化且去污名化的方式去面對酒精。

李俊宏在臉書分析《Monitor on Psychology》這篇2025年1月文章。內文指出，這一運動的核心是減少人們對不喝酒或節制喝酒的污名，讓更多人不再因為害怕被標籤、被社會壓力而選擇默默喝下去。倡導人們從一種覺察狀態出發，不是因為有成癮問題，而是基於對身體、情緒與生活品質的關注，去好奇自己喝酒的動機與影響。

李俊宏表示，只有被診斷為酒精使用障礙或有依賴症狀的人，才會被鼓勵採取行動減少或停止飲酒。但 Sober Curious 卻提供了一種新的理解框架：即便沒有成癮或醫療問題，只是希望看看沒有或少喝酒的生活會是什麼感覺，也是合理且值得尊重的選擇。這種觀念有別於「戒酒」或「必須完全不喝」，它更像是一種意識上的反思與個人實驗，讓人們更清楚察覺酒精如何影響身體與心理。Sober Curious 所推動的「酒精節制（alcohol moderation）」概念：

我現在喝，是出於渴望、壓力、習慣，還是社交期待？

如果不喝，我會感到不安，還是鬆一口氣？

身體的疲勞、睡眠、情緒，在喝與不喝之間有什麼差異？

透過這樣的檢視，來進行飲酒的調節。

李俊宏解析，對許多參與 Sober Curious 運動的人而言，他們的旅程常以一個簡單的提問開始：「如果我今天不喝酒，會有什麼不同？」有人選擇像「Dry January（一整個月不喝酒）」這樣的活動，即在一月份完全不喝酒，以便觀察身體與心理的變化；也有人只是決定在週末或特定場合暫時停止飲用。這些實驗性的嘗試常常帶來一些有趣且具體的體驗，例如更深的睡眠、更穩定的情緒、更清晰的思考。

李俊宏表示，這種反思並不等同於完全不喝酒，而是建立在「有意識地觀察自己的身體與感受」之上。人們開始注意到酒精如何影響他們的壓力反應、睡眠模式、能量水平以及情緒波動。透過這種覺察，很多人漸漸發現自己過去喝酒的理由，有時並非真正的渴望，而是社交習慣、壓力逃避甚至是無意識的模式。這樣的察覺讓他們更能主動掌控自己的生活，而不是被外在規範牽著走。

李俊宏表示，許多研究與觀察顯示，即使是短期減少或停止飲酒，也可能帶來可見的正面影響。酒精會影響睡眠週期、干擾深度睡眠，並且與焦慮與情緒波動有關聯。當人們停止飲酒後，不僅睡眠品質可能提高，日間的活力與專注度也往往變得更明顯。而這些改善並非單純的「戒酒效果」，而是使人重新感受到身體自然運作的狀態。

李俊宏表示，心理學者認為，這種效果背後的核心其實是覺察力的提升。當沒有酒精干擾時，人的情緒反應、壓力管理與自身需求就能更真實地被感知。這份清晰的感受並非每個人都會立即察覺，也不意味著立刻要永久不喝酒，但它提供了一個讓人重新理解自身與酒精關係的機會。

不過，需要注意的是，Sober Curious 並不適用於所有情況，特別是對於那些已有酒精依賴、長期大量飲酒或曾經出現戒斷症狀的人。這類人如果突然停酒可能會面臨嚴重的身體反應，包括戒斷症狀與風險。在這些情況下，應該尋求醫療與心理專業的協助，而不是自行進行節酒實驗。APA 的文章也特別指出，對於有依賴風險的人來說，節酒計劃可能需要逐步減量或在醫療監督下進行。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中