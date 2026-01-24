自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》寶寶紅屁股 媽媽飲食造成？醫：別情勒

2026/01/24 14:12

不少媽媽發現寶寶紅屁股，會以為是自己不忌口造成。婦產科醫師蘇怡寧表示，兩者毫無關聯。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少媽媽看到新生兒紅屁股，多會感到自責，認為是自己喝奶茶、吃太油造成。婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，沒有任何證據顯示，媽媽不忌口，會造成寶寶紅屁股。

蘇怡寧說明，目前沒有任何可靠的科學證據顯示：媽媽喝鮮奶茶、吃太油、吃精緻澱粉，會直接造成寶寶紅屁股。寶寶為什麼會紅屁股？

蘇怡寧說明，「紅屁股」醫學上叫做尿布性皮膚炎，本質上是一個皮膚被反覆刺激後產生的發炎反應。最常見的幾個原因：

尿液跟糞便長時間接觸皮膚：尿液中的尿素在細菌作用下會變成氨，簡單說就是屁股被微量的氨水給灼傷了。這會破壞皮膚屏障。

大便次數變多或糞便偏稀：糞便裡的消化酵素會直接對皮膚展開化學攻擊，這也是為什麼腹瀉時，紅屁股特別容易像失火一樣發生。

悶：尿布是一個高溫高濕的環境。再好的尿布，都不是真空無菌艙，濕熱會讓皮膚屏障變得像泡過水的紙一樣脆弱。

摩擦：頻繁更換時的物理摩擦或尿布尺寸不合，都會讓已經受災的皮膚雪上加霜。

蘇怡寧提醒，紅屁股該怎麼處理？

勤換尿布：真的沒有別的捷徑，勤勞是唯一的解藥。

溫和清潔：清水是最好的選擇，如果要用濕紙巾，請找不含酒精香精的。記得，不要來回用力搓，是用輕壓吸乾的方式。

保持乾燥：換完尿布讓屁股晾一下，徹底乾爽後再包回去。

適當使用屁屁膏：含氧化鋅的屏障型膏劑，就像是幫屁股穿上一層隱形防護衣，幫忙擋掉外面的屎尿刺激。

如果出現明顯破皮滲液或看起來像是有黴菌感染的特徵，請交給醫師評估。「不要自己當神農氏亂擦藥。」

