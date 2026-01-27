自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》愛運動壯年男「斷電」失去活力 醫談2可能原因

2026/01/27 20:36

泌尿科醫師蘇信豪談到，「過度訓練症候群」與「遲發性性腺功能低下（男性更年期）」可能讓男性失去動力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師蘇信豪談到，「過度訓練症候群」與「遲發性性腺功能低下（男性更年期）」可能讓男性失去動力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人總感覺少年時期，不論是重量訓練或是專項運動，都能夠積極投入。但現在，過了30歲，這些事卻不能做了？以前很猛，現在卻「徹底斷電」？泌尿科醫師蘇信豪表示：這不是懶，是你的身體電池管理系統「強迫關機」了！

蘇信豪在臉書粉專「​泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」表示，「蘇醫師，我以前重訓強度很大，一週五練都不是問題。但最近半年，明明已經休息很久了，工作壓力也減輕了，為什麼我還是每天覺得好累？對運動完全提不起勁，甚至連對老婆也『性致缺缺』，我這輩子是不是就這樣了？」

​在泌尿科診間，我經常遇到這類正值壯年的男性病友。他們過去通常是自我要求極高、充滿活力的精英，但突然間，身體就像一台斷了電的超跑，怎麼踩油門都發不動。

蘇信豪認為：這不是意志力出了問題，也不是你變懶了。 在醫學上，這很可能是典型的「過度訓練症候群（OTS）」後遺症，並伴隨著「遲發性性腺功能低下（男性更年期，LOH）」。

​為什麼休息再久也沒用？深談HPA與HPG軸的崩潰

​當我們長期處於「高負荷運動」與「高生活壓力」下，身體的指揮中心會發生兩大關鍵變化：

​HPA 軸（壓力軸）的節律失調：下丘腦-垂體-腎上腺軸（HPA Axis）是負責對抗壓力的。長期高壓會讓皮質醇（Cortisol）失控。即便你現在不累了，但身體的皮質醇節律可能已經混亂，導致你「白天極度疲勞，晚上卻又淺眠失眠」。

​HPG 軸（性腺軸）的自我保護：下丘腦-垂體-性腺軸（HPG Axis）負責製造睪固酮。當身體覺得生存受到威脅（過度疲勞或壓力過大）時，大腦會下達指令：「現在先求生存，生殖功能不重要！」於是睪固酮產量暴跌。

這就是為什麼你明明休息了，卻依然沒動力、沒欲望、沒精力的原因。 你的身體開關還卡在「節能模式」，沒有重新啟動。

關於瑪卡（Maca）：不只是壯陽，更是「運動員的超級燃料」

​很多讀者問：「醫師，我看網路上都在推瑪卡，真的有用嗎？」作為泌尿科醫師，蘇信豪不僅看重瑪卡的改善生殖功能，更在意它在「抗疲勞」與「運動表現」的角色：

​適應原（Adaptogen）作用：瑪卡能幫助平衡內分泌系統，提升身體對抗壓力的韌性。它不像咖啡因是「預支體力」，而是透過調節生理機能，讓你找回自然的續航力。

​提升耐力與心情：究證實，瑪卡能減少運動後的氧化損傷，並改善情緒低落。對於「想動卻動不起來」的心理門檻，瑪卡能起到很好的輔助推動力。

​協同效應：如果能搭配精胺酸（幫助微循環）與鋅（參與睪固酮合成），效果會更顯著。

營養補給的「精準處方」：缺什麼補什麼

​盲目補充營養品往往浪費錢，你需要的是針對性的介入：

甘胺酸鎂（Magnesium）：運動會大量流失，缺鎂會導致失眠、焦慮與肌肉緊繃。 睡前服用，修復中樞神經。

維生素 D3： 它更像是一種荷爾蒙，缺乏 D3 與肌力下滑、憂鬱有直接關係。建議每日 2000-4000 IU。

鋅（Zinc）： 男性生殖與代謝的核心，是睪固酮工廠的必要原料。 建議隨餐補充。

南非醉茄 （Ashwagandha） ：醫學研究證實能顯著降低皮質醇，減輕長期疲勞感。

蘇醫師的「四週重新開機」計畫：讓活力回流

​與其強迫自己回健身房，我建議你採取以下科學修復路徑：

​第 1 步：數據為王（數據化檢測）

​在開始任何治療前，請先來診間進行抽血檢測。

​荷爾蒙： 游離睪固酮、總睪固酮、皮質醇。

​營養指標： 血清鋅、維生素 D。

​代謝指標： 排除貧血或甲狀腺異常。

​第 2 步：Zone 2 低強度修復運動

​病友最常犯的錯就是「急著練回來」。這會讓剛復原的內分泌系統再次崩潰。

建議： 進行 Zone 2 運動（心率維持在能輕鬆說話的程度，如快走、慢游），每次 20-30 分鐘。這能促進微循環與粒線體修復，而不是消耗你的電池。

​第 3 步：晨間日曬與睡眠衛生

​每天起床後曬太陽 15 分鐘，這能調整生理時鐘，讓大腦知道「白天該分泌多巴胺，晚上該分泌褪黑激素」。睡前兩小時停用螢幕，給中樞神經修復的空間。

你值得一個更好的狀態

​你現在的疲憊與動力缺失，並非你的錯，而是身體在發信號要求「重整」。身為醫師，我的目標不只是治療疾病，更是要幫你「優化生命品質」。​給身體4到8週 的修復期，從精準檢查開始，搭配科學的營養補充與運動策略，你會驚訝地發現，那個充滿熱情與動力的自己，其實一直都在，只是需要一個重新開機的機會。

