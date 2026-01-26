健康網》開長途車最怕急尿 醫：攝護腺肥大影響

一名男性經常開長途車送貨，卻經常被頻尿所苦；好不容易撐到休息站，卻發現有漏尿。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在開長途車時，想小解更令人焦慮。泌尿科醫師許家豪在臉書粉專「許家豪醫師丨順挺泌尿科丨隼．包皮槍丨隼．雷射結紮丨挺．雄風丨順．泌尿丨全．性症」談到一名60多歲的男性，因為需要在國道上開車送貨，卻在開到一半突感尿意，撐到休息站時甚至感覺尿濕一小片。許家豪表示，膀胱太敏感經常有頻尿狀況，不僅開車時，晚上睡覺也可能發生；並且提出多項生活習慣調整與藥物治療，例如減少喝水以及下腹部保暖。

許家豪透過一名60多歲男性的案例來說明：60多歲的 Z 老闆走進順挺。皮膚黝黑、手指間有泥土，是典型做事勤快、腳踏實地的那種台灣老闆。才坐下，他就嘆了一口氣：我開花店三十年了，每天載著花跑業務。最近這個急尿…真的把我逼到快崩潰。」、「在高速公路上開到一半，尿意突然『砰！』衝上來。不是慢慢急，是『現在、馬上、立刻』的急。上禮拜硬撐到休息站，一下車，褲子還真的濕了一點。」

請繼續往下閱讀...

說完，他臉垮下來，悄悄補了一句：Z老闆：「我一個大男人六十幾歲，怎麼變成這樣？是不是攝護腺壞掉了？」那一瞬間，我感受到他的挫折和難堪。

對一位靠車吃飯的男人來說，「尿急憋不住」幾乎是職業生涯的致命傷。許家豪表示，「辛苦您了，急尿多久了？」老闆回答「一個多月吧。天氣變冷後尤其嚴重。晚上還要起來三四次，我老婆笑我比她更年期還慘。」

追問是否有症狀：「有痛？血尿？發燒？」、「沒有痛，也沒看到血，就是急到快抓狂，有時還會漏一點。」

其他相關病史詢問清楚後，我為他安排健保給付的尿液檢驗和超音波檢查。檢查結果出來了：攝護腺稍微肥大，但不算嚴重；尿液乾淨、沒有感染。我拿出衛教圖板，比對膀胱與攝護腺的位置。「Z 老闆，你的狀況很典型。攝護腺一變大，尿道被壓，膀胱就得更用力排。久了，膀胱變得敏感、容易謊報尿意。」他點點頭。「那冬天怎麼會更嚴重？」

許家豪解說，「冷空氣會讓交感神經興奮，膀胱更容易收縮；同時腎臟的『冷利尿』作用讓尿量變多。所以冬天急尿的機率會比夏天高三倍。」

Z老闆說「所以不是癌症，只是我膀胱太敏感？」許家豪：「對，會讓膀胱更容易亂響警報。這就是為什麼你開車開到一半突然忍不住。」

生活調整：小習慣帶來大改變

• 上車前先排尿，不要「撐到不行再找廁所」。

• 水分分段喝，不要一次灌太多。

• 咖啡、濃茶減量。膀胱最怕這些刺激。

• 開車時記得保暖，下腹不要吹冷風。

• 路線預先規劃，知道哪裡能停車上廁所，心理壓力也會小很多。

藥物治療：讓水路通順、膀胱冷靜。

• 安全、有效。先吃一至兩週，效果通常很明顯。

骨盆底肌訓練：讓閘門更有力

• 基本的凱格爾訓練：持續做兩週，漏尿會改善很多。

