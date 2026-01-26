自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》開長途車最怕急尿 醫：攝護腺肥大影響

2026/01/26 13:42

一名男性經常開長途車送貨，卻經常被頻尿所苦；好不容易撐到休息站，卻發現有漏尿。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名男性經常開長途車送貨，卻經常被頻尿所苦；好不容易撐到休息站，卻發現有漏尿。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在開長途車時，想小解更令人焦慮。泌尿科醫師許家豪在臉書粉專「許家豪醫師丨順挺泌尿科丨隼．包皮槍丨隼．雷射結紮丨挺．雄風丨順．泌尿丨全．性症」談到一名60多歲的男性，因為需要在國道上開車送貨，卻在開到一半突感尿意，撐到休息站時甚至感覺尿濕一小片。許家豪表示，膀胱太敏感經常有頻尿狀況，不僅開車時，晚上睡覺也可能發生；並且提出多項生活習慣調整與藥物治療，例如減少喝水以及下腹部保暖。

許家豪透過一名60多歲男性的案例來說明：60多歲的 Z 老闆走進順挺。皮膚黝黑、手指間有泥土，是典型做事勤快、腳踏實地的那種台灣老闆。才坐下，他就嘆了一口氣：我開花店三十年了，每天載著花跑業務。最近這個急尿…真的把我逼到快崩潰。」、「在高速公路上開到一半，尿意突然『砰！』衝上來。不是慢慢急，是『現在、馬上、立刻』的急。上禮拜硬撐到休息站，一下車，褲子還真的濕了一點。」

說完，他臉垮下來，悄悄補了一句：Z老闆：「我一個大男人六十幾歲，怎麼變成這樣？是不是攝護腺壞掉了？」那一瞬間，我感受到他的挫折和難堪。

對一位靠車吃飯的男人來說，「尿急憋不住」幾乎是職業生涯的致命傷。許家豪表示，「辛苦您了，急尿多久了？」老闆回答「一個多月吧。天氣變冷後尤其嚴重。晚上還要起來三四次，我老婆笑我比她更年期還慘。」

追問是否有症狀：「有痛？血尿？發燒？」、「沒有痛，也沒看到血，就是急到快抓狂，有時還會漏一點。」

其他相關病史詢問清楚後，我為他安排健保給付的尿液檢驗和超音波檢查。檢查結果出來了：攝護腺稍微肥大，但不算嚴重；尿液乾淨、沒有感染。我拿出衛教圖板，比對膀胱與攝護腺的位置。「Z 老闆，你的狀況很典型。攝護腺一變大，尿道被壓，膀胱就得更用力排。久了，膀胱變得敏感、容易謊報尿意。」他點點頭。「那冬天怎麼會更嚴重？」

許家豪解說，「冷空氣會讓交感神經興奮，膀胱更容易收縮；同時腎臟的『冷利尿』作用讓尿量變多。所以冬天急尿的機率會比夏天高三倍。」

Z老闆說「所以不是癌症，只是我膀胱太敏感？」許家豪：「對，會讓膀胱更容易亂響警報。這就是為什麼你開車開到一半突然忍不住。」

生活調整：小習慣帶來大改變

• 上車前先排尿，不要「撐到不行再找廁所」。

• 水分分段喝，不要一次灌太多。

• 咖啡、濃茶減量。膀胱最怕這些刺激。

• 開車時記得保暖，下腹不要吹冷風。

• 路線預先規劃，知道哪裡能停車上廁所，心理壓力也會小很多。

藥物治療：讓水路通順、膀胱冷靜。

• 安全、有效。先吃一至兩週，效果通常很明顯。

骨盆底肌訓練：讓閘門更有力

• 基本的凱格爾訓練：持續做兩週，漏尿會改善很多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中